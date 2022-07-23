Buğday krizi çözüldü fiyatlar rayına oturdu

Dünyanınen önemli gündem maddesi haline gelen 'gıda krizi'ne karşı önceki gün Türkiye'nin liderliğinde çok önemli bir adım atıldı. Savaş nedeniyle Ukrayna limanlarına sıkışan 20 milyon ton buğday, Türkiye'nin diplomasi hamlesiyle çözüme kavuştu. Önceki gün İstanbul'da atılan imzalarla uluslararası buğday borsasında fiyatlar gevşerken, buğday krizi yaşayan birçok ülke için de umut ışığı doğdu. Hatırlanacağı üzere şubatta Rusya- Ukrayna savaşının başlamasının ardından buğday fiyatları tarihi zirvelere ulaştı. Chicago borsasında 2021 yılı ortalamasında 267 dolar olan fiyatlar savaşın ardından rekor kırarak 500 doları gördü. Avrupa borsalarında tonu 300 dolar seviyesinde işlem gören buğday, savaşın ardından 450 dolarlara kadar yükseldi.Tahıl koridorunun açılmasına yönelik başlayan görüşmelerle fiyatlar düşüş eğilimine girdi. Önceki gün atılan imzalarla birlikte Chicago borsasında buğdayın ton fiyatı 286 dolara, Avrupa borsalarında ise 365 dolara kadar indi. Anlaşmayla fiyatların rayına oturduğunu aktaran sektör temsilcileri, "En önemli sorunlardan biri de buğdaya ulaşımdı. Mısır, Libya gibi bazı ülkeler yüksek fiyata rağmen buğday bulamıyordu. Koridorun açılmasının ardından elinde buğday olan diğer ülkeler de ürünü hızla piyasaya sürmeye başladı. Böylece buğdaya erişim daha rahatladı, endişeler ortadan kalktı" diyor. Türkiye'nin tam anlamıyla bir diplomasi başarısına imza attığını belirten Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, "Dünyayı büyük bir gıda krizinin eşiğinden döndürdü. Bu savaş nedeniyle sadece fiyat artışı değil buğdaya erişim krizi de yaşanıyordu" değerlendirmesini yaptı.Türkiye'nin buğdayda kendine yetebilen bir ülke olduğuna dikkat çeken Mehmet Reis, şunları anlattı: "TMO alım fiyatı 6 bin 450 lira olarak açıkladı. 1.000 liralık da primle birlikte Türk çiftçisinin bir ton buğdayının fiyatı 7 bin 450 oldu. Bu fiyatlar geriye düşmez. Çünkü ülkenin ihtiyacı olan buğday ortalama 20 milyon ton. Bu yıl beklenen rekolte de bu civarda. Biz sanayi için makarnalık buğday ithal ediyoruz. Bu da Türk çiftçisini olumsuz etkilemez. Bu anlaşmayla birlikte belirsizlik nedeniyle şişen fiyatlar düşer. Artık stabil fiyat oluşur."Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, "Krizin çözülmesine dair beklentiler bile dünya buğday piyasalarında fiyatların gerilemesini sağladı. İmza kararının verildiği günden bu yana fiyatlarda yüzde 5'lik bir düşüş meydana geldi. Tahıl koridoruyla birlikte buğday fiyatları savaş öncesi döneme geldi" dedi.İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Kazım Taycı, "Bu anlaşma ile savaş durumu sürse dahil tedarik zincirinin kesilmeyeceği kesinleşmiş oldu" diye konuştu. Türkiye'nin un ihracatında dünya birincisi bir ülke olduğuna dikkati çeken Taycı, "Orta ve uzun vadede İstanbul'un küresel hububat fiyatlarının belirlendiği bir merkez olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.