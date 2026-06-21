Buğday üretimini ikiye katladılar

BİRLEŞMİŞ Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde uzun yıllar boyunca dekar başına 200-250 kilogram seviyelerinde seyreden buğday veriminin agroekolojik uygulamalar sayesinde 550 kilograma ulaştığını bildirdi. Selışık, 2023 yılında Bolu'da başlattıkları "Agroekolojik Tarım Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Projesi"ni tamamlama aşamasına geldiklerini söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile ortak yürüttükleri projenin bütçesinin 703 bin dolar olduğunu, belirten Selışık, projeyle1.000'den fazla üreticiye ulaşıldığını, 16'dan fazla eğitim programı gerçekleştirildiğini, 2.227 hektar alanda 32'den fazla pilot uygulama yapıldığını ifade etti.