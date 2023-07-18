Buğdayda 21 milyon ton rekolte bekleniyor

Geçen yılı yüzde 25 artış ve 11.5 milyar dolar gibi rekor düzeyde ihracatla kapatan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü 2023 yılının ilk 6 ayında da 5.5 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdi. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, TİM Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Şemsettin Memiş, Kadir Kürşad Gülbahar ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Eviz, Sabahattin Fidan, Muzaffer Hikmet Tonbil ve Mehmet Taş'ın katılımıyla Silivri'de gerçekleşen hasat programında sektörün üretim kapasitesi, ihracat hedefleri ve gelecek planları açıklandı.Bu yıl buğdayda 21 milyon ton rekolte beklendiğini ifade eden TİM Başkanı Mustafa Gültepe, "Hasadın yüksek olması hem Türkiye için hem de İhracat açısından sevindirici. Aldığımız rakamlarla rekoltenin çok yüksek ve açıklanan fiyatların da iyi olduğu, çiftçiler tarafından duyuruldu. Çiftçilerimizin yüzü gülüyor" dedi.Avrupa ile yakınlaşmanın Türk ihracatçısı açısından çok önemli olduğuna dikkat çeken Gültepe, "Son bir yılda Avrupa Birliği tarafında biraz talepte daralmalar yaşanıyor. 2023'ün ilk 6 ayında Avrupa'ya ihracatımız yüzde 2.6'ya yakın bir artış gösterdi. Talepte bir daralma ve ekonomide bir durgunluk olmazsa rakamların özellikle temmuz, ağustostan sonra artacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu. Dolar kurunun bir düzeltme hareketi yaptığını ifade eden Gültepe, yüksek kur değil sürdürülebilir ve enflasyon oranında artan bir kur beklediklerini de kaydetti.İHBİR Başkanı Kazım Taycı, buğdayda 21 milyon tonluk, arpa tarafında ise 8 buçuk milyon tonluk bir rekolte beklediklerini söyledi. Taycı, "Devlet buğday tarafında ton başına bin TL'lik bir sübvansiyon desteği verdi. Arpada da 500 TL destek sağlandı. Bu destekler çiftçilerimizin üretim iştahını artırıyor. Böylece tahıl ürünlerinde her geçen yıl ekim alanları daha fazla genişliyor ve büyüyor. Bu da bizim ihracat imkânımızı daha da artırıyor" dedi. Haziran sonunda 5.5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini anlatan Taycı, "13 milyar dolarlık ihracat hedefimizi yakalayacağız" şeklinde konuştu.