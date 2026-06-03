Buğdayın tonu 16.500 liradan alınacak

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2026 yılı hububat alım fiyatlarını açıkladı. Buna göre 2. grup ürünlerde makarnalık ve ekmeklik buğdayın ton başına alım fiyatı 16 bin 500 lira, arpanın alım fiyatı ise 12 bin 750 lira olarak belirlendi. TMO'dan yapılan açıklamada, üreticilere depolama imkânı sağlamak amacıyla da 21 Mayıs tarihinden itibaren Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) kayıtlı buğday ve arpa ürünlerinin taahhütname karşılığında teslim alınmaya başlandığı belirtildi.

SERTİFİKALI TOHUM

Açıklamada Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere temel destek, planlı üretim desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında dekara toplam 980 lira ödeme yapılacağı bildirildi. Ülke ortalama verimi dikkate alındığında ton başına toplam destek tutarının 3 bin 14 liraya karşılık geldiği belirtilirken, desteklerle birlikte üreticilerin eline ekmeklik ve makarnalık buğdayda ton başına 19 bin 514 lira, arpada ise 15 bin 764 lira geçeceği ifade edildi.

45 GÜNDE YATACAK

TMO'nun ürün bedeli ödemelerini ürün teslimatını takip eden 45 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktaracağı belirtilen açıklamada, hububat satışlarının ise 1 Ekim itibarıyla başlayacağı kaydedildi. Buna göre TMO'nun satış fiyatları 2'nci grup makarnalık buğday ve ekmeklik buğday için ton başına 18 bin 500 lira, arpa için ise 14 bin lira olarak belirlendi.