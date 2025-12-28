Bulgar levası gelecek yıl tarih oluyor

İlk kez 1881 yılında basılan ve dolaşıma sokulan Bulgar levası, 1 Ocak 2026'dan itibaren resmi para birimi olmaktan çıkacak.

Bulgaristan'ın Avrupa Birliği (AB) üyeliği kapsamında bölgenin ortak para birimi olan avroya geçişi 1 Ocak 2026'da başlayacak. Böylelikle, ülkede yerel para birimi olan Bulgaristan levasının kullanımı son bulacak ve avro kullanılmaya başlanacak.

Bulgaristan, avroya geçtiğinde, bir ay boyunca ülkede hem leva hem de avro tedavülde olacak. Bu sürenin sonunda levanın kullanımı sona erecek ancak vatandaşlar, ellerindeki levaları belirlenen sabit kur üzerinden süre sınırlaması olmadan avroya çevirebilecek.

Temmuz ayında AB üyesi ülkelerin, Bulgaristan'ın 1 Ocak 2026'da avro para birimine geçişini onaylaması, ülkede olumlu karşılanmıştı. Başbakan Rosen Jelyazkov, basına yaptığı açıklamada, "Başardık, Bulgaristan, 1 Ocak 2026'dan itibaren avroya geçecek. Bu başarıya katkı sağlayan tüm kurumlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Bulgaristan Maliye Bakanı Temenujka Petkova ise Avro Bölgesi'ne geçilmesinin ardından 1 avronun değerinin 1,95583 leva olacağını ve bu oranın sabit tutulacağını açıklamıştı.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da 2 Ocak'tan itibaren alım-satıma konu yapılan döviz kurları arasından Bulgar levasını çıkaracak.