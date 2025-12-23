Bulgar levası tarihe karışıyor! Tabelalardan kaldırıldı

Bulgaristan 1 Ocak 2026 itibari ile levayı tamamen kaldırıp euroya geçecek. Ülkede yaşanan değişiklik nedeniyle Edirne'de bulunan döviz bürolarından fiyat bilgilendirme tabelaları kaldırılıyor.

Bulgaristan günlük hayatta leva kullanmaya devam ediyor. Ancak bu durum yakından zamanda değişecek. Bulgaristan'da 1 Ocak 2026'dan itibaren yalnızca euro geçerli olmaya başlayacak.

Bulgar levası ve Türk Lirası arasındaki fiyat farkını gösteren tabelalar yavaş kaldırılıyor. Edirne'de döviz bürolarında bulunan dijital tabelalarda Bulgar Levası'nın Türk Lirası karşındaki değerinin gösterilmesine son verildi. Buna karşın, döviz büroları leva alış satış işlemlerini sürdürüyor.

Bulgaristan, para birimi değişikliği nedeniyle 31 Aralık 2025 ve 2 Ocak 2026 tarihlerinde iki günlük resmi tatil yapacak.