Bulgaristan’nın ilk avroları piyasaya sürüldü

Bulgaristan Merkez Bankası (BNB), ilk yerel avro para örneklerini bastı. Banka, bugünden itibaren avro para örneklerini satmaya başladı.

Vatandaşlar, ilk yerel avrodan alabilmek için sıraya girdi. Basılan avro üzerinde ülkenin tarihi ve kültürünü temsil eden simgeler yer aldı. Yetkililer, piyasaya sürülen avro örneklerinin henüz tedavülde olmadığını hatırlattı.

AVROYA GEÇİŞ SÜRECİ

Bulgaristan Parlamentosu, 2022'de ülkenin para biriminin avroya geçmesini onaylamıştı. Buna göre AB üyesi Bulgaristan, 1 Ocak 2026'da yerel para birimi levadan avroya geçecek.

Ülkede 1 Ocak'tan itibaren ATM makineleri avro verecek. Ülkede, bir ay boyunca hem leva hem de avro tedavülde olacak.

1 Şubat'tan itibaren ülkede sadece avro kullanılacak. Hükümet, avroya geçişe uyum sağlamak amacıyla 31 Aralık 2025 ve 2 Ocak 2026 tarihlerini resmi tatil ilan etti.