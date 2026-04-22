Bulls Yatırım Holding Filo Kiralama Sektörünün köklü ismi Escar’ı satın aldı

25 yıldır sektörde fark yaratan çözüm odaklı hizmet anlayışıyla faaliyet gösteren Escar, bu ortaklıkla birlikte büyüme yolculuğuna Bulls Yatırım Holding'in finansal gücü ve stratejik desteğiyle devam edecek olup Rekabet Kurumu başta olmak üzere ilgili düzenleyici kurumlardan gerekli izin ve onayların alınması sonrasında devir işlemi gerçekleşecek. Escar Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görev yapan Nora Karakaş ise söz konusu devir işlemi sonrasında %2 oranındaki hisse sahipliğini korumaya devam edecek.

SEKTÖRÜN ÖNCÜ İSİMLERİ GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

2001 yılında filo kiralama dünyasına adım atan Escar, sadece araç kiralama değil, 'Fleet Excellence' (filo mükemmelliği) felsefesiyle müşterilerine çözüm ortaklığı sunuyor. Sektörde %90'ın üzerindeki sözleşme yenileme oranıyla benzersiz bir müşteri sadakatine sahip olan şirket, ihtiyaçları doğru anlama ve hızlı çözüm üretme becerisiyle tanınıyor. Bulls Yatırım Holding ise 'Vizyoner yatırımlara cesaret, sermaye ve strateji sağlama' misyonuyla, yatırım yaptığı şirketleri Türkiye ekonomisine katkı sağlayan değerler haline getirmeyi hedefliyor.

KEMAL AKKAYA: "YALNIZCA FİNANSAL KAYNAK DEĞİL, GELECEK İNŞA EDİYORUZ"&NBSP;

Satınalma hakkında değerlendirmelerde bulunan Bulls Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, bu yatırımın holdingin "değer yaratma" felsefesinin bir yansıması olduğunu vurguladı. Akkaya, görüşlerini şu sözlerle ifade etti:

"Bulls Yatırım Holding olarak bizim için bir yatırım, yalnızca bugünün değil, yarının da kazanımıdır. Değer yaratmak bizim öncü felsefemizdir ve bu doğrultuda sektörünün köklü firması olan Escar ile güçlerimizi birleştirmekten büyük heyecan duyuyoruz. Biz sadece finansal bir kaynak sunmakla kalmıyor; sürdürülebilir bir ekosistem oluşturmayı amaçlıyoruz. Escar'ın 25 yıllık tecrübesi ve %90'ı aşan müşteri sadakati, bizim çözüm ortaklığı sunma vizyonumuzla mükemmel bir uyum sergiliyor. Bu 142 milyon dolarlık yatırım, sadece iki kurumun birleşmesi değil, sektörde yenilikçi çözümler ve ileriye dönük bakış açısıyla fark yaratma kararlılığımızın bir göstergesidir."

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME HEDEFİ&NBSP;

Bulls Yatırım Holding'in, bünyesindeki Link Bilgisayar, Ufuk Yatırım, Bulls Menkul, Dünya Holding ve Bulls Girişim Sermayesi gibi güçlü iştiraklerin yanına Escar'ı da ekleyerek portföyünü çeşitlendirdiğine değinen Kemal Akkaya, "Bu ortaklığın, her iki kurumun da uzun vadeli değer üretme ve toplumsal katkı sağlama prensiplerini pekiştireceğini düşünüyoruz. Escar, Bulls Yatırım Holding çatısı altında, 'standardizasyon ve hızlı çözüm' yeteneğini küresel standartlarla buluşturmaya devam edecektir" dedi.

Bulls Yatırım Holding Hakkında: Bulls Yatırım Holding, yatırım dünyasına finansal kaynak, strateji ve vizyon katarak sürdürülebilir büyümeyi temel alan bir kuruluştur.

Bulls Yatırım Holding'in portföyünde, teknolojiden finansal hizmetlerden gayrimenkule kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren şu şirketler bulunmaktadır:

• Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.: 2021 yılında kurulan şirket, büyüme evresindeki ve orta büyüklükteki girişimlere finansal ve yönetimsel destek sağlayarak bu şirketleri profesyonel sermaye ile buluşturmayı amaçlamaktadır. 2025 yılından itibaren borsada işlem görmeye başlamıştır.

• Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: Sermaye piyasalarında Geniş Yetkili Aracı Kurum olarak faaliyet gösteren şirket; portföy aracılığı, yatırım danışmanlığı, halka arza aracılık ve servet yönetimi gibi hizmetler sunmaktadır. Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. iştiraki; Bulls Portföy Yönetimi A.Ş. 2024 yılında kurulan şirket, finansal piyasalarda bireysel ve kurumsal yatırımcılara risk ve getiri tercihleri doğrultusunda mutlak getiri hedefleyerek nitelikli ve profesyonel portföy yönetim hizmeti vermektir.

• Dünya Holding A.Ş. (Selçuk Gıda - SELGD): Kurutulmuş meyve ve sağlıklı atıştırmalık sektöründe faaliyet gösteren şirket, 2025 yılında yapılan birleşme ve sermaye artırımı sonrası "Dünya Holding" unvanını almıştır. Borsa İstanbul'da DUNYH koduyla işlem görmektedir.

• Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş: 1984 yılında kurulan ve %100 Türk sermayeli bir şirket olan Link Bilgisayar, Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) yazılımları geliştirmektedir. Borsa İstanbul'da "LİNK" koduyla işlem gören şirket, e-Dönüşüm uygulamalarında sektör liderlerinden biridir.

• Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş.: 1995 yılında finansal kiralama faaliyetleri için kurulmuş, daha sonra Toprak Finansal Kiralama ile birleşerek halka açık bir yapıya kavuşmuştur.



Haber Girişi Sevde Demir - Editör