Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bulut Bilişim masaya yatırılıyor
Giriş Tarihi: 22.10.2022

Bulut Bilişim masaya yatırılıyor

Bulut Bilişim masaya yatırılıyor
TURKUVAZ Medya Grubu'nun 'Geleceği Oku, Bugünü Anla' sloganıyla yayımlanan sektörün ezber bozan ekonomi dergisi INBUSINESS'in, Vodafone Business işbirliğinde düzenlediği Future Of Technology webinar serisi "Rekabette Dijital Hamle: Bulutta Uygulama Dönüşümü" başlığıyla 24 Ekim Pazartesi saat 10:30'da başlayacak. Bulut teknolojilerine geçiş yapmak isteyen şirketlerin hangi stratejileri izlemeleri gerektiği, Cloud Native uygulamalarının avantajlarının irdeleneceği webinara Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır katılacak. INBUSINESS Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu da açılış konuşması yapacak.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Bulut Bilişim masaya yatırılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA