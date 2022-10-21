Bulut Bilişim masaya yatırılıyor

TURKUVAZ Medya Grubu'nun 'Geleceği Oku, Bugünü Anla' sloganıyla yayımlanan sektörün ezber bozan ekonomi dergisi INBUSINESS'in, Vodafone Business işbirliğinde düzenlediği Future Of Technology webinar serisi "Rekabette Dijital Hamle: Bulutta Uygulama Dönüşümü" başlığıyla 24 Ekim Pazartesi saat 10:30'da başlayacak. Bulut teknolojilerine geçiş yapmak isteyen şirketlerin hangi stratejileri izlemeleri gerektiği, Cloud Native uygulamalarının avantajlarının irdeleneceği webinara Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır katılacak. INBUSINESS Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu da açılış konuşması yapacak.