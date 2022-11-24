Bunu yapan yanacak! Bütün evli çiftleri ilgilendiriyor

'ANLAŞMALI BOŞANMADAN UZAK DURUN'

Halkı bu yöntemle haksız kazanç elde eden kişileri ihbar etmeye çağıran Kurt, şöyle konuştu: "Vatandaşlarımız, babası ya da annesi vefat ettikten sonra ölüm aylığı ya da geliri alan kız çocuklarını boşandığı eşiyle aynı çatı altında yaşamaya devam ettiği için ihbar ediyor. Bu doğru. Öncelikle kişinin özel hayatı nedeniyle kiminle yaşadığı SGK'yı ilgilendirmiyor. Doğal olarak boşandığı eşiyle aynı çatı altında yaşamıyorsa; herhangi bir kişiyle hayatını sürdürüyorsa bu SGK'nın denetimi altında değildir. Anlaşmalı boşanma konusunda değerlendirilecek bir konu da değil. Gereksiz başvuru yapmamaya özen gösterelim. Burada önemli olan ölüm geliri elde edebilmek amacıyla eşten boşanıp, aynı çatı altında yaşayarak, anlaşmalı boşanma kişileri kapsamasıdır. Bu, bir haksız kazançtır. Telafisi güç ve imkansız mağduriyetler doğmaması için vatandaşlarımızı anlaşmalı boşanmadan uzak durmaya davet ediyorum."