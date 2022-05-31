25 MİLYAR DOLAR

Bursa'nın sanayinin ve ihracatın merkezi konumunda bir şehir olduğunu söyleyen İbrahim Burkay, "16 milyar dolar ihracatı, 8 milyar dolar ihracatıyla Bursa 25 milyar dolarlık ticaret yapıyor. Şehrimizden 117 ülkeye ürün gönderiyoruz. Bursa büyürse Türkiye büyür" dedi. Dünyada ülkelerin rekabetinin bittiğini ve artık bölge ve şehirlerin rekabetinin başladığını söyleyen Burkay, şunları kaydetti: "Almanya bunun en güzel örneğini teşkil ediyor. Bizim de bunu başarmamız lazım. Bursa kilo başına 4.5 dolar ihracat değeriyle öne çıkan bir şehir. Türkiye ortalaması ise 1.30 dolar. Burada Bursa'nın katma değerli üretimini net bir şekilde görmemiz mümkün."

ÜRETİMİ ARTIRMALIYIZ

Yeni ekonomiye geçiş yaptıklarını söyleyen Burkay, "dünyada bir dönüyüm yaşanıyor. Bu dönüşüm yeni oyuncuları ortaya çıkaracak" değerlendirmesini yaptı. 3.1 milyonluk şehrin istihdamına da dikkat çeken Burkay, şunları kaydetti: "İşverenin nitelikli eleman sorunu var. Bunu aymak için çeyitli çalıymalar yapıyoruz. Bu sorunu aşmamız lazım. Şehirde işsizlikten çok benim gördüğüm işçisizlik sorunu var." Türkiye'nin üretime ve ihracata dayalı büyüme modeline geçtiğini söyleyen Burkay, "Mevcit kapasitelerin üstüne çıkmamız lazım. Bu kapsitelerle gideceğimiz yer belli. Biz de yehirz olarak sanayiye eyrilen alanlarımızı artırmak zorundayız. Biz Hollanda gibi bir aktarma merkezi değiliz.

OTOMOTİVİN BAŞKENTİ

Bursa'nın Türkiye otomotiv endüstrisinin merkezi konumunda olduıunu söyleyen Baran Çelik ise, "Bursa otomotivin başkenti konumunda. TOGG yatırımını buraya yaparak önemli bir karar verdi. Çünkü otomotivin kalbi burada atıyor" dedi. Otomotivde çip krizi yaşandığına değinen çelik, "Bu eninde sonunda yaşanacak bir sorundu, pandemi bunu hızlandırmış oldu. Pandemide pazarı başka sektörlere kaptırdık ve geri almadık" değerlendirmesini yaptı. Bursa ihracatında otomotivin 7 milyar dolarlık payıyla birinci sırada yer aldığını söyleyen Çelik, diğer sektörlerin de ihracatının her geçen gün yükseldiğini kaydetti. Dünyada yayanan enerji krizinin sektörü olumsuz etkilediğine vurgu yapan Çelik, bunun da üretimde maliyetleri ciddi anlamda artırdığına dikkat çekti.

TIRNAKLARIMIZLA GELDİK

Bursa'nın bir göçmen şehri olduğunu söyleyen Hüseyin Durmaz ise şehrin sanayisinin tırnakları ile kazıyarak bu günlere geldiğini anlattı. Durmaz, şunları kaydetti: "Biz sanayiciler olarak durmuyoruz, çalışıyoruz. Daha yapacak çok iyimiz var. Ülkemden umudumu hiçbir zaman kaybetmedim. Ölene kadar ülkem için çalışacağım" diye konuştu. Bursa'nın sadece sanayisiyle değil, tarım, turizm gibi sektörleriyle de öne çıktığını kaydeden Durmaz, şehirde nitelikli iş gücü için üzerlerine düşeni yaptıklarını kaydetti. Gençlerin sanayiye ilgi göstermesi için anlayış göstermeleri gerektiğini anlatan Durmaz, özellikle yazılım konusunda ortaya çıkan fırsatlara dikkat çekti.