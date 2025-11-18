Bursa kestane şekerine Avrupa onayı! AB tescili Türk ürünü sayısı 42’ye ulaştı

BURSA KESTANESİ 42. ÜRÜN OLDU

Türk ürünleri, AB'den art arda coğrafi işaret tescili alırken, bu kapsamda İpsala pirinci tescil alan 41'inci, Bursa kestane şekeri 42'nci ürün oldu. Gözler, tescil almanın bu ürünlere sağladığı kazanımlara çevrildi.

AA muhabirinin Türk Patent ve Marka Kurumundan (TÜRKPATENT) edindiği bilgiye göre, coğrafi işaret, tüketiciler için ürünün kaynağını, karakteristik özelliklerini ve bu özellikleri ile coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gösteren kalite işareti olarak anılıyor.

Coğrafi işaret tesciliyle, kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesiyle belirli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunması sağlanıyor.

Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülkeyle özdeşleşmiş ürünü gösteren coğrafi işaretler, menşe adı ya da mahreç işareti olarak tescil edilebiliyor. Gıda, tarım, maden, el sanatları ve sanayi ürünleri, coğrafi işaret tesciline konu olabiliyor.

Ülkeler de yerel ürünlerini uluslararası arenada görünür kılmak için AB'de tescillettiriyor ve koruma altına alıyor.