Bursa’da 7 milyon araç üretti

1971'DEN bu yana Türkiye
'de üretim yapan Oyak Renault
, kasımda 7 milyonuncu otomobili ve motoru banttan indirdi. Ayrıca 6 milyonuncu şasi ve vites kutusu üretimini de gerçekleştirdi. Böylece Türkiye'de en fazla üretim yapan fabrika oldu.
70 ÜLKEYE İHRACAT
Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, Yeni Clio, Clio E-Tech ve yeni Megane Sedan modellerini ve bu modellerde kullanılan motor ve başta vites kutusu olmak üzere mekanik aksamları üretiyor ve 70 ülkeye ihraç ediyor. 2020'de hibrit araçlar için motor seri üretimine başlayan fabrika, hibrit araçlar için motor üretimi yapan merkezler arasında Renault Grubu'nda ilk ve Türkiye'de tek fabrika konumunda bulunuyor.
Kapasite 20 binden 378 bin adete çıktı
OYAK Renault Genel Müdürü Dr. Antoine Aoun
, "Renault 12
üretimi ile başlayan ve 50 yılda toplam 7 milyon araç ve motor ile 6 milyon şasi ve vites kutusuna uzanan yolculuğumuzda, şimdiye kadar fabrikamızdan 20'den fazla modeli yollara çıkardık. Otomobil üretimine başladığımızda yaklaşık 20 bin olan üretim kapasitemiz, bugün yıllık 378 bin otomobil ve 920 bin motor hacmine ulaştı" dedi.