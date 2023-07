Bursa’da kentsel dönüşüm ilk yıkımla başladı

1050 KONUTLAR KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

1050 Konutlar bölgesi, 2012'de Bakanlar Kurulu kararıyla kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilmiş ve 2013'te Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan dönüşüm projesi bölge halkı tarafından kabul görmemişti. 2020 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının "zemin+5 kat" olarak tasarladığı ve o zaman için hak sahiplerine 130 bin lira borçlanmayla kira yardımlarını içeren teklif de vatandaşlar tarafından kabul edilmemişti.

Olası depremde yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan binalarda dönüşümün bir an önce sağlanması için devreye giren Büyükşehir Belediyesi, tüm blokların kendi parselinde dönüşebileceği, "zemin+7 kat" olacak şekilde plan değişikliğine gitti. Verilen bu yeni imar hakkıyla her mülk sahibi bir müteahhitle anlaşma imkanına sahip olurken yapıların oturumları, mimarisi, silueti ve cepheleri gibi her türlü detay düşünülerek planlama yapıldı. Yeşil alanlar, okullar, camiler, sağlık tesisleri ve mevcut yollar da olduğu gibi korundu.

Hazırlanan planlar 1050 Konutlar'daki hak sahiplerine sunuldu. Anket çalışmasıyla 229 bloktaki 2 bin 290 hanenin yüzde 90'ına ulaşılırken ankete katılanların yüzde 96'sı plan değişikliğine olumlu görüş verdi. Plan değişikliğinin Büyükşehir Belediye Meclisinden oy birliğiyle geçmesinin ardından dönüşümün önündeki engeller kaldırıldı.