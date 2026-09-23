Bursa’nın hedefi ihracat ve maliyet avantajı

Türkiye'nin üretim merkezlerinden Bursa, MÜSİAD EXPO 2026'da güçlü bir katılımla yer almaya hazırlanıyor. Dünyanın farklı ülkelerinden gelecek yabancı alım heyetleri ve iş insanlarını Türk firmalarıyla buluşturacak organizasyon, Bursalı şirketler için yeni ihracat bağlantılarının kurulacağı önemli bir platform olarak değerlendiriliyor. MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, üyelerin fuara geniş bir heyetle katılım göstermesini planladıklarını belirterek, organizasyonun firmaların hem uluslararası ticaret bağlantılarını geliştirmesine hem de farklı üretim modellerini yakından tanımasına katkı sağlayacağını söyledi.

FARKLI PAZARLARA GİRİŞ

MÜSİAD EXPO kapsamında onlarca ülkeden gelecek yabancı heyetler ile Türk firmalarının bir araya gelmesi bekleniyor. Bursalı iş insanlarının gerçekleştireceği B2B görüşmelerin yeni müşteri ve iş ortaklıklarının yanı sıra farklı pazarlara giriş açısından da fırsat oluşturması hedefleniyor. Şenocak, üyelerin fuarda yalnızca ticari görüşmeler gerçekleştirmesini değil, farklı sektörlerdeki üretim modellerini görerek yeni iş fikirleri ve vizyon kazanmalarını da önemsediklerini ifade etti.

ORTAK SATIN ALMA

Bursa iş dünyasının EXPO gündeminde ihracat kadar dikkat çeken bir diğer başlık ise maliyetler. Artan üretim maliyetleri karşısında firmaların rekabet gücünü koruması için ortak hareket etmenin önemine dikkat çeken MÜSİAD Bursa, ortak satın alma imkânlarını geliştirmeyi hedefliyor. Bu modelle üyelerin belirli ürün ve hizmetleri daha uygun koşullarla temin etmesinin sağlanması, firmaların maliyet baskısının azaltılması ve elde edilen avantajın üretim faaliyetlerine yansıtılması amaçlanıyor. Şenocak, MÜSİAD çatısı altında ortak satın alma imkânlarını geliştirerek üyelerin maliyetlerini azaltmayı hedeflediklerini belirtti.



ÜRETİM, YATIRIM VE İSTİHDAM HEDEFİ

Bursa iş dünyasının EXPO hazırlığı, yalnızca kısa vadeli ticari bağlantılarla sınırlı değil. MÜSİAD Bursa, ihracatın artırılması ve maliyetlerin aşağı çekilmesiyle birlikte firmaların üretim ve yatırım kapasitesinin büyütülmesini hedefliyor. Bu çerçevede yeni ticari bağlantıların ihracata, ortak satın alma modellerinin ise maliyet avantajına dönüşmesi; elde edilen kazanımların üretim, yatırım ve istihdam artışını desteklemesi bekleniyor.



GÜÇLÜ KATILIM MESAJI

Bursa'nın otomotivden tekstile, makineden gıdaya kadar geniş bir üretim altyapısına sahip olması, kentin uluslararası ticaret bağlantıları açısından EXPO'da dikkat çekmesini sağlayacak unsurlar arasında bulunuyor. MÜSİAD Bursa, farklı sektörlerden üyelerin organizasyonda aktif şekilde yer almasını hedeflerken, fuarı hem yeni pazarların keşfedileceği hem de iş dünyasının yeni üretim ve iş modelleriyle tanışacağı bir platform olarak görüyor. Şenocak, Bursa iş dünyasının EXPO'da güçlü şekilde temsil edileceğini belirterek, "Güçlü bir Bursa katılımıyla MÜSİAD EXPO'da yerimizi alacağız" mesajını verdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör