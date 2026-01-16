Bütçe 1.8 trilyon açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılının aralık ayı ve ocak-aralık dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Aralık 2025'te bütçe gelirleri, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43.7 artarak 1 trilyon 263 milyar 894 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 4.8 artışla 1 trilyon 792 milyar 33 milyon liraya ulaştı. Ocak-Aralık 2025 döneminde de bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 48 artarak 12 trilyon 835 milyar 477 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de yüzde 35.7 artarak, 14 trilyon 634 milyar 607 milyon lira oldu. Merkezi yönetim bütçesi, Aralık 2025'te 528 milyar 139 milyon lira, geçen yılın tamamında 1 trilyon 799 milyar 130 milyon lira açık verdi.

GÜNLÜK FAİZ ÖDEMESİ 5.6 MİLYAR TL

2025'te faiz giderleri, 2024'e göre yüzde 61.7 artarak 2 trilyon 54 milyar 382 milyon TL olarak gerçekleşti. 2025'te her gün ortalama 5 milyar 628 milyon TL faiz ödenmiş oldu. 2025'in aralık ayında da faiz gideri, 2024'ün aynı ayına göre yüzde 55 artarak 116.7 milyar TL oldu. Vergi gelirleri, 2025'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 51.3 artarak 11 trilyon 49 milyar 467 milyon liraya yükseldi. Vergi türleri itibarıyla ocak-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre gelir vergisi yüzde 84.2, kurumlar vergisi yüzde 37.5, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 56.7, özel tüketim vergisi yüzde 39.5, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 60.6, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 29.3, damga vergisi yüzde 52.8, harçlar yüzde 62.5 artış gösterdi.