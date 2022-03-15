Bütçe fazlası üçe katladı

Ekonomide en güçlü çıpa olan mali disiplinden taviz vermeyen Türkiye
, bütçe performansındaki olumlu seyri sürdürüyor. Şubatta aylık bazda rekor bütçe fazlasına imza atıldı. 2021'in şubat ayında 23.2 milyar lira olan bütçe fazlası
, bu yılın aynı döneminde yüzde 201 artarak 69.7 milyar lira ile aylık bazda son yılların zirvesine ulaştı.
YILLIK AÇIK GERİLEDİ
Şubatta faiz dışı fazla ise yüzde 215.7 artarak 113.4 milyar lira olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk iki ayında 984 milyon TL olan bütçe açığı, bu yılın aynı döneminde 99.8 milyar lira fazlaya dönerken, aynı dönemde faiz dışı fazla ise yüzde 367.7 artarak 157.7 milyar liraya ulaştı. Şubat ayındaki güçlü performansın etkisiyle yıllık bütçe açığı 91.5 milyar TL ile 2018'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. 2021 sonunda yüzde 2.7 olan bütçe açığının milli
gelire oranı ise, şubatta yüzde 1.3 ile son yılların en düşük seviyesine geriledi.
2 AYDA 446 MİLYAR TL GELİR
Yılın ilk iki ayında bütçe giderleri yüzde 65 artarak 346.8 milyar TL olurken, bütçe gelirleri yüzde 113.5 artarak 446.5 milyara çıktı. Aynı dönemde vergi
gelirleri yüzde 84.5 artarak 327 milyar 747 milyon liraya ulaştı. İlk iki ayda gelir vergisi
yüzde 46, kurumlar vergisi
yüzde 159.3, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 120.7 oranında artış gösterdi.
VERGİDE % 83.2 ARTIŞ
Şubatta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 126.3 artarak 270 milyar 555 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 108.3 artışla 200 milyar 818 milyon liraya ulaştı. Vergi gelirlerinin yüzde 83.2 artarak 180.3 milyar TL'ye ulaştığı şubatta, faiz giderleri de 43.7 milyar TL oldu.