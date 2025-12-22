Bütçe maratonu sona erdi

TBMM'de iki ayı aşkın süredir devam eden bütçe maratonu dün sona erdi. TBMM Genel Kurulu, 2026 yılı bütçesini 320'ye 249 oyla kabul etti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Genel Kurul'da 8 Aralık'ta başlayan görüşmeler kapsamında, 13 birleşim ve 35 oturumda yaklaşık 154 saat mesai yapıldığını söyledi. Son gün görüşmelerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu katıldı. Soru ve eleştirileri yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz şu mesajları verdi:

2026'da bütçe giderlerini 18 trilyon 979 milyar lira, bütçe gelirlerini ise 16 trilyon 266 milyar lira olarak öngörüyoruz.

Büyümeyi bu yıl yüzde 3.3 seviyelerinde tamamlamayı öngörüyoruz. 2026'da ise büyümemizi yüzde 3.9 olarak tahmin ediyoruz.

Enflasyonda 2025 yılını yüzde 30'un biraz üzerinde bir rakamla kapatacağımızı tahmin ediyoruz. Ocak enflasyonuyla yüzde 20'li rakamları görmesini bekliyoruz. 2026 yılında enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi, 2027 itibarıyla ise yeniden tek hanelere ulaşmayı hedefliyoruz.

(Terörsüz Türkiye) Güven ve huzur ortamı yatırım ve ticareti güçlendirecek, başta Doğu ve Güneydoğu illerimiz olmak üzere ülkemizin genel olarak potansiyeli daha yüksek oranda harekete geçirilmiş olacaktır. Bu arada Yılmaz, 1960'lı yıllara kadar nüfus artışını destekleyen politikalar izlendiğini ancak 1960 ve 1980 darbelerinden sonra bunun tam tersine döndüğünü, "en fazla iki çocuk" kampanyası düzenlendiği söyledi.

ERDOĞAN: HAYIRLI OLSUN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "2026 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yoğun mesai harcayan Gazi Meclisimiz ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Bütçemiz hayırlı, uğurlu olsun."

ANKARA, İSTANBUL KARAR VERİR

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, her fırsatta yurtdışında Türkiye'yi şikâyet eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yüklendi ve şöyle dedi: "Bu ülkenin geleceğine yabancı ülkelerin başkentleri değil; Ankara karar verir, İstanbul karar verir, Diyarbakır karar verir. Bu ülke kendi kararını kendisi verir... Biz içeride vesayet arayan CHP'ye alışkındık, dışarıda vesayet arama çalışmalarına hakikaten hiç alışmadık; bu da yeni çıktı."