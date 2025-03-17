Bütçe şubatta 310 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Şubatta bütçe gelirleri yüzde 34.9 artarak 723 milyar 425 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 49.8 artışla 1 trilyon 33 milyar liraya ulaştı. Vergi gelirlerinin yüzde 44 artışla 584.9 milyar liraya ulaşırken, faiz giderleri yüzde 154.8 artarak 139.7 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin yüzde 40.7 artarak 893.8 milyara ulaştığı şubatta, bütçe açığı, 2024'ün aynı ayına göre yüzde 101 artarak 310.1 milyar TL oldu. Faiz dışı açık ise 98.9 milyardan 170.4 milyara ulaştı. Şubatta personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39.5 artarak 279 milyar 268 milyon lira olurken, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 33.4 milyar liraya yükseldi.

2 AYDA 449.4 MİLYAR TL

Merkezi yönetim bütçe giderleri, Ocak-Şubat 2024 döneminde yüzde 43.3 artışla 2 trilyon 89 milyar liraya yükseldi. Faiz hariç bütçe giderleri, yüzde 39.4 artarak 1 trilyon 787 milyar 152 milyon liraya çıktı. Faiz giderleri yüzde 72.1 artarak, 302 milyar 707 milyon lira oldu. Merkezi yönetim bütçe gelirleri ise yüzde 42.2 artışla 1 trilyon 640 milyar 508 milyon liraya çıktı. Vergi gelirleri tahsilatı, yüzde 49.2 artarak, 1 trilyon 377 milyar liraya ulaştı.