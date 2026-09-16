Bütçede 8 aylık açık 1.3 trilyon

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Ağustosta bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 28.5 artarak, 1 trilyon 654 milyar liraya yükseldi. Vergi gelirleri yüzde 28.1 artarak 1 trilyon 473 milyar lira oldu. Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre gelir vergisi yüzde 42.8, kurumlar vergisi yüzde 37.7, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 26.6, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 28.5, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 32.4, damga vergisi yüzde 50.6, harçlar yüzde 48, diğer vergiler tahsilatı yüzde 26.9 artarken, özel tüketim vergisi yüzde 12.6 azalış gösterdi. Bütçe giderlerinin yüzde 37.8 artarak 1 trilyon 642 milyar liraya çıktığı bu dönemde faiz giderleri yüzde 9.7 artışla 197.1 milyara yükseldi. Faiz dışı fazla ağustosta 209.9 milyar lira olurken, bütçe 12.8 milyar lira fazla verdi.

9.3 TRİLYON TL VERGİ

Bu yılın ilk 8 ayında ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artışla, 10 trilyon 854 milyar liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 36.8 yükselerek, 12 trilyon 162 milyar lira oldu. Faiz gideri yüzde 39.4 artarak 1 trilyon 988 milyara çıktı. Geçen yılın ilk 8 ayında 907.6 milyar lira olan bütçe açığı, 1.3 trilyona yükseldi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör