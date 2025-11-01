Bütçenin gider tarafında sapma yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eylül ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde geldiğini, bu durumun yıl sonu tahminiyle ilgili daha ihtiyatlı bir hava oluşturduğunu belirterek, "Enflasyon 2023'te yüzde 65 civarındaydı, 2024'te yüzde 44'e düşmüş oldu. Bu yıl, program hedefimiz yüzde 30'un altını görmek. Gelecek yıl yüzde 20'nin altı, bir sonraki yıl da tek haneli rakamlar. Yol haritamız bu şekilde" dedi. Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin milletvekillerinin sorularını cevapladı. Bu yılın bütçesiyle ilgili gider tarafında bir sapmanın söz konusu olmadığını belirten Yılmaz, "Faizlerdeki artışa rağmen, geçen sene gider bütçemizi ne ilan ettiysek o çerçeve içinde kaldık, hatta harcamaların bir miktar altındayız. Gelir tarafında beklediğimizin altında kalmış durumdayız" dedi.

KKM TASFİYE OLDU

Yılmaz, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının neden bütçede yer almadığına ilişkin, "Merkez Bankası'nın bilançosunda KKM hesapları. Şu anda yüzde 1 civarına gelmiş durumda. KKM aşağı yukarı tasfiye oldu diyebiliriz. Yeni hesap açılmasına da müsaade etmiyor. Dolayısıyla KKM'nin bittiğini söyleyebiliriz" diye konuştu.