“Bütçeye uygun ürünler kasko sahipliğini artırır”

BİR aracın kazaya karışması, yanması veya çalınması gibi durumlarda hasarı güvence altına alan kaskoda ülkemizdeki sigortalılık oranı %30'un da altında. Bu alandaki sigorta açığının nasıl kapatılacağı ve sigorta penetrasyonunun nasıl artırılacağı sigortacıların gündem konuları arasında. Ray Sigorta
'nın müşterilerden elde ettiği veriler, ülkemizde kaskoya bakış ve üründen beklenenlerle ilgili değerli göstergeler ortaya koyuyor. "Gerçekleştirdiğimiz anket çalışmasından elde ettiğimiz veriler son derece çarpıcı" diyen Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan
, " Katılımcıların %36'sı kasko
ve trafik sigortası arasındaki farkı bilmediklerini ifade ediyor. Bu da sektörümüzün sigorta bilincini geliştirmek konusunda mesafe katetmesi gerektiğini ortaya koyuyor" dedi. Ray Sigorta'nın gerçekleştirdiği araştırmaya göre vatandaşın kasko yaptırmamasının en yaygın başlıca iki sebebi; ürün fiyatlarını yüksek bulması (%38) ve aracını fazla kullanmadığını belirtmesi (%45) olarak öne çıkıyor. Araç sahiplerinin kasko ürününü tercih etmeleri için anahtarın "ekonomik" ürünler olduğunu vurgulayan Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, "Dolu
, deprem, sel, aracın çalınması, yanması gibi ön görülemeyen büyük risklere karşı aracınızı koruyan ve ekonomik bütçeli bir kasko olursa, ürünü almayı düşünür müsünüz sorusunu yönelttiğimiz katılımcıların %70'e yakını EVET cevabı veriyor. Ray Sigorta Başlangıç Kasko gibi ürünlerin sektörde karşılık göreceğine eminiz."