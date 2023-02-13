Büyükşehir e-Devlet hasar tespit sonuçları için bilgilendirme masaları kurdu

Deprem sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan hasar tespit çalışmalarının e-Devlet sistemine yüklenen sonuçlarına ulaşamayan başta yaşlılar olmak üzere internet erişimi olmayan vatandaşlar için masa hizmet vermeye başladı.

Vatandaşların e- Devlet bilgileriyle başvurabilecekleri masada, bilgilerini bilmeyen veya olmayan vatandaşlar faturalarıyla da hasar tespit sonuçlarına bakabilecek. Talepler doğrultusunda farklı noktalarda da bilgi edinme masalarının kurulması planlanıyor.