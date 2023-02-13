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Giriş Tarihi: 13.2.2023 17:03 Son Güncelleme: 13.2.2023 17:05

Büyükşehir e-Devlet hasar tespit sonuçları için bilgilendirme masaları kurdu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, evlerindeki hasarlarını e-Devlet sistemi üzerinden sorgulama imkanı olmayanlar için Masal Parkı içerisinde bulunan Mutlu Kafe önünde bilgilendirme masası kurdu.

İHA
Büyükşehir e-Devlet hasar tespit sonuçları için bilgilendirme masaları kurdu

Deprem sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan hasar tespit çalışmalarının e-Devlet sistemine yüklenen sonuçlarına ulaşamayan başta yaşlılar olmak üzere internet erişimi olmayan vatandaşlar için masa hizmet vermeye başladı.

Vatandaşların e- Devlet bilgileriyle başvurabilecekleri masada, bilgilerini bilmeyen veya olmayan vatandaşlar faturalarıyla da hasar tespit sonuçlarına bakabilecek. Talepler doğrultusunda farklı noktalarda da bilgi edinme masalarının kurulması planlanıyor.

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Büyükşehir e-Devlet hasar tespit sonuçları için bilgilendirme masaları kurdu
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