Büyüme zayıflayacak, enflasyon ve faizler yükselebilir! Fitch’ten küresel ekonomi için karamsar senaryo

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD/İsrail-İran savaşı nedeniyle küresel ekonomi sektör görünümünü aşağı yönlü revize etti. Kuruluş, daha önce "nötr" olan görünümü "kötüleşiyor" seviyesine düşürdü.

BÜYÜME ZAYIFLAYACAK, ENFLASYON VE FAİZLER YÜKSELEBİLİR

Fitch tarafından yayımlanan yeni analizde, savaşın küresel ekonomik büyümeyi zayıflatacağı, enflasyonun artacağı ve tahvil getirilerinin yükseleceği öngörüldü. Raporda jeopolitik risklerin de belirgin şekilde arttığı vurgulandı.

Buna karşın küresel ekonomi ve finansal koşulların son dönemde gösterdiği dayanıklılığın, riskleri kısmen sınırladığı ifade edildi.