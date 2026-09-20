Büyümeyi artıracak yatırıma öncelik

Türkiye'nin 2027-2029 dönemindeki kamu yatırımlarında öncelikli alanlar belli oldu. Üretim ve istihdamdan enerjiye, savunma sanayisinden tarıma kadar birçok alanda özel sektör yatırımlarını ve bölgesel kalkınmayı destekleyecek projeler öne çıkacak. Kamu yatırımlarında; ekonomik büyümeyi destekleyen, özel sektör yatırımlarının önünü açan, bölgelerin potansiyelini harekete geçiren, üretim ve istihdamı artıran projelere ağırlık verilecek. Özel sektör tarafından gerçekleştirilmesi mümkün olmayan ekonomik ve sosyal altyapı yatırımları öncelikli alanlar arasında yer alacak. Özel sektörün üretim maliyetlerini düşürecek, yeni üretim kapasitesi oluşturacak ve üretimin yenilikçi ve rekabetçi yapıya kavuşmasını destekleyecek projeler de kamu yatırımlarında öne çıkacak. İmalat sanayisi ile bu sektörlerin beşeri ve fiziki altyapısını güçlendirecek Ar-Ge, dijitalleşme, insan kaynakları, lojistik, enerji ve eğitim gibi alanlara yönelik yatırımlar desteklenecek. Tarım ve gıda, turizm ve savunma sanayisi de öncelikli alanlar arasında bulunacak. Kamu yatırım teklifleri hazırlanırken bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının azaltılması hedeflenecek. Yatırımların bölgesel dağılımında geçmiş yıllardaki yatırım tahsislerinin yanı sıra gelecek döneme ilişkin bölgesel politikalar göz önünde bulundurulacak.

SULAMA VE TARIM

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün yatırım programında bulunan büyük ölçekli projelerde, depolaması tamamlanan veya depolamasız olan, su iletim tesislerinin yapımı biten ya da devam eden ve cazibeyle sulama yapılabilecek projeler öncelikli olacak. Su kayıp ve kaçaklarının azaltılmasına yönelik yatırımlar öncelikli projeler arasında bulunacak. Enerji, imalat sanayi ve savunma projeleri öncelikli olacak.



NÜKLEER VE YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI

BAŞTA nükleer ve yenilenebilir enerji olmak üzere yerli ve özgün enerji teknolojilerinin geliştirilmesini amaçlayan yatırımlar desteklenecek. Güvenlik hizmetlerinde kurumlar arasındaki koordinasyonu ve güvenlik birimlerinin teknolojik kapasitesini güçlendirecek yatırımlar desteklenecek. Yargı süreçlerinin hızlandırılması ve daha etkin hale getirilmesi ile vatandaşların adalete erişiminin kolaylaştırılmasına yönelik yatırımlar gerçekleştirilecek. Katı Atık Programı kapsamındaki yatırımlar ile göç alanında veri sistemi geliştirilmesi projeleri de desteklenecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör