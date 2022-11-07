Büyüyen Türkiye’nin enerji dönüşümü

Enerjisa Enerji, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Üniversitesi ortaklığı ile yapılan çalışmalar ile enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir turizm uygulamalarıyla Balıkesir Küçükköy'de yeşil destinasyon modeli oluşturmayı amaçlayan 18 aylık ortak çalışmanın sonuçlarını duyurdu. 10 milyon liralık yatırımla tamamlanan SENTRUM projesi (Sürdürülebilir Enerji Temelli Turizm Uygulama Merkezi) kapsamında turizm işletmeleri ve kamu binalarına yönelik enerji etüt çalışmaları gerçekleştirildi. İşletmelere enerji verimli aydınlatma ve beyaz eşya desteği verildi, kamu binalarına güneş enerjisi sistemleri kuruldu ve köy yüksek hızlı elektrikli araç şarj altyapısına kavuştu.
Proje kapsamında, enerji verimliliği ve güneş enerjisi santrali uygulamaları gerçekleştirilen Ayvalık Necmi Komili İlk ve Orta Okulu "Net Sıfır Enerjili Bina" olarak Türkiye'de ilklerin arasında yer aldı. 18 ay süren sürdürülebilir enerji temelli turizm uygulamaları ve sonuçları; Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı ve Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda paylaşıldı.
GÜLER SABANCI: BU PROJE ROL MODEL
SENTRUM projesinin sonuç basın toplantısında konuşan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı hayata geçirdikleri projenin tüm Türkiye'ye yayılmasını amaçladıklarını ifade etti. Sabancı, SENTRUM projesinin Türkiye ekonomisi için en önemli sektörlerden turizm ve enerji alanlarında bir rol model oluşturduğunu, bu bağlamda projenin başarısının yalnızca Küçükköy ile sınırlı kalmadığını ifade etti.
"HEM MEMLEKETİMİZ HEM DE DÜNYA İÇİN BİR BAŞARI HİKAYESİ OLACAĞINA İNANIYORUM"
"Yaratılan ölçeklendirilebilir, tekrarlanabilir ve sürdürülebilir turizm uygulamalarını içeren SENTRUM modelinin yaygınlaşmasıyla birlikte bu modelin hem memleketimiz hem de dünya için bir başarı hikayesi olacağına inanıyorum. Birleşmiş Milletler'in belirlediği sürdürülebilir kalkınma amaçlarına da hizmet eden bu proje, aynı zamanda Sabancı Topluluğu'nun beş ana stratejisinden biri olan "Sürdürülebilir İşerde Öncü Olmak" misyonunun da en somut örneklerinden biridir" dedi. UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton yaptığı konuşmada; enerji kullanımında ki riskleri hatırlatarak bu projenin içinde yer aldıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.
"İŞ BİRLİĞİ YAPMAKTAN ÇOK MEMNUNUZ"
"Küçükköy, Türkiye'yi bu kadar sıcak bir turizm destinasyonu yapan binlerce resimli kartpostal lokasyonundan sadece biri. Ancak turizmin büyümesiyle birlikte çevre üzerinde artan baskı ve artan enerji kullanımı riski geliyor. Bu nedenle UNDP olarak, yaşamımızın bağlı olduğu gezegeni korurken ülke için ekonomik fayda sağlayabilecek bir yeşil turizm modeli geliştirmek için iş birliği yapmaktan çok memnunuz" dedi.
Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı ve Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler toplantıda ki konuşmada tüketen kadar üreten projeler gerçekleştirdiklerini söyledi.
"Enerjisa Enerji olarak misyonumuzun büyüyen Türkiye'nin enerji dönüşümüne öncülük etmek ve daha iyi bir gelecek için sorumluluk almak olduğunu biliyoruz. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmamıza hizmet edecek çözümleri yalnızca kendi kaynaklarımızla değil, diğer paydaşları da sürece katarak hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Tam da bu nedenle UNDP, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile iş birliği içinde ve Sabancı Üniversitesi'nin değerli katkılarıyla geçen sene uygulamaya başladığımız SENTRUM projesini çok değerli ve anlamlı buluyorum." diye açıklamada bulundu.
KADINLARIN GÜÇLENMESİ AMAÇLANIYOR
Küçükköy'de bulunan Sabancı Üniversitesi Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Sürdürülebilir Enerji Temelli Turizm Uygulama Merkezi SENTRUM olarak konumlandırıldı. Atölyenin bahçesine sürdürülebilir tarımı desteklemek ve SENTRUM'a gelen ziyaretçilerde farkındalık yaratmak amacıyla permakültür bahçesi kuruldu. Böylece; SENTRUM'da enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, permakültür uygulamaları, kompost yapımı, yağmur suyu hasatı, iklim değişikliği gibi konularda verilen eğitimler uygulamalarla desteklenmiş oluyor. Tüm çalışmalarda toplumsal cinsiyet eşitliği konusu dikkate alınan ve kadınların süreçlere katılımının artmasını bilgilenmesini ve güçlenmesini amaçlanan bu projede, yapılan çalışmalara yol gösterici olması için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı da hazırlanmış durumda.
İSTİHDAMIN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile iş birliği yapılarak Ayvalık ve çevre illerde yerleşik mühendislik bölümlerinden mezun gençlerin enerji yöneticisi eğitimine katılması için çağrıda bulunulan projede; Eğitimlerini tamamlayan bu gençlerin ilgili sınavları geçerek sertifikalı enerji yöneticisi olmaları ve enerji etüdü yapabilir hale gelerek bu alanda istihdamın artırılması hedefleniyor. Küçükköy de yer alan halka açık otopark alanında Türkiye'nin ilk ve en hızlı elektrikli araçlar şarj istasyon ağı şirketi olan Eşarj ile yatırım yapıldı. Yapılan yatırım ile bölge, 120 kurulu gücüne sahip yüksek hızlı (DC) şarj özelliğine sahip 2 soketli şarj istasyonuna da sahip oldu.