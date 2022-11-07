Büyüyen Türkiye’nin enerji dönüşümü

"HEM MEMLEKETİMİZ HEM DE DÜNYA İÇİN BİR BAŞARI HİKAYESİ OLACAĞINA İNANIYORUM"

"Yaratılan ölçeklendirilebilir, tekrarlanabilir ve sürdürülebilir turizm uygulamalarını içeren SENTRUM modelinin yaygınlaşmasıyla birlikte bu modelin hem memleketimiz hem de dünya için bir başarı hikayesi olacağına inanıyorum. Birleşmiş Milletler'in belirlediği sürdürülebilir kalkınma amaçlarına da hizmet eden bu proje, aynı zamanda Sabancı Topluluğu'nun beş ana stratejisinden biri olan "Sürdürülebilir İşerde Öncü Olmak" misyonunun da en somut örneklerinden biridir" dedi. UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton yaptığı konuşmada; enerji kullanımında ki riskleri hatırlatarak bu projenin içinde yer aldıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

"İŞ BİRLİĞİ YAPMAKTAN ÇOK MEMNUNUZ"

"Küçükköy, Türkiye'yi bu kadar sıcak bir turizm destinasyonu yapan binlerce resimli kartpostal lokasyonundan sadece biri. Ancak turizmin büyümesiyle birlikte çevre üzerinde artan baskı ve artan enerji kullanımı riski geliyor. Bu nedenle UNDP olarak, yaşamımızın bağlı olduğu gezegeni korurken ülke için ekonomik fayda sağlayabilecek bir yeşil turizm modeli geliştirmek için iş birliği yapmaktan çok memnunuz" dedi.

Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı ve Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler toplantıda ki konuşmada tüketen kadar üreten projeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Enerjisa Enerji olarak misyonumuzun büyüyen Türkiye'nin enerji dönüşümüne öncülük etmek ve daha iyi bir gelecek için sorumluluk almak olduğunu biliyoruz. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmamıza hizmet edecek çözümleri yalnızca kendi kaynaklarımızla değil, diğer paydaşları da sürece katarak hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Tam da bu nedenle UNDP, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile iş birliği içinde ve Sabancı Üniversitesi'nin değerli katkılarıyla geçen sene uygulamaya başladığımız SENTRUM projesini çok değerli ve anlamlı buluyorum." diye açıklamada bulundu.