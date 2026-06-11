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Giriş Tarihi: 11.06.2026

BYD Türkiye’deki planlarını askıya aldı

BYD Türkiye’deki planlarını askıya aldı
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Küresel elektrikli araç pazarının en büyük oyuncularından biri olan Çinli otomotiv devi BYD, Türkiye'de kurmayı planladığı fabrika projesini askıya aldığını duyurdu. Şirket, Avrupa pazarındaki yerelleşme stratejilerine odaklanma kararı aldı. BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, Türkiye'deki üretim tesisinin kurulum sürecinin durdurulduğunu ve üretime geçiş için belirlenmiş somut bir takvim bulunmadığını ifade etti. Şirket içi operasyonlarda öncelik sıralamasının değiştiğini vurgulayan Li, "Şu anda şirket olarak birinci önceliğimiz Macaristan pazarındaki yatırımlarımız. İkinci odak noktamız ise Avrupa genelinde üretim yapabileceğimiz ikinci bir tesis için uygun lokasyonu bulmak olacak" dedi.

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BYD Türkiye’deki planlarını askıya aldı
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