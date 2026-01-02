Caddeye göre vergi

Gelir İdaresi Başkanlığı, emlak vergisinin uygulanmasına ilişkin tebliği yayımladı. Tebliğe göre 2026 yılında emlak vergisi, bir önceki yıl ödenen tutarın iki katı üzerinden hesaplanacak. 2025'te 600 TL emlak vergisi ödeyen bir mükellef, 2026'da 1.800 TL ödeme yapacak. Tebliğde, emlak vergisine esas değerlerin belirlenmesine yönelik ayrıntılı düzenlemelere de yer verildi. Yeni açılan cadde ve sokaklarda takdir komisyonları tarafından belirlenen birim değerler doğrudan uygulanacak. Bu alanlarda, yasa değişikliğiyle getirilen iki katı aşmama sınırı geçerli olmayacak. Bu durum, yeni cadde ve sokaklarda yer alan bina, arsa ve araziler için daha yüksek emlak vergisi ödenmesine yol açacak.Tebliğde, "Arsa veya arazinin herhangi bir sebeple takdir dışı kalması veya yeni cadde ve sokak oluşması gibi nedenlerle 2025 yılına ait birim değerin bulunmaması halinde, bu arsa ve araziler için 2026 yılına ilişkin takdir komisyonlarınca belirlenen birim değerler esas alınacaktır" ifadesi yer aldı. Takdir komisyonlarının 2025 yılında bazı bölgelerde yüzde 1000'e varan artışlar yaptığı, yeni cadde oluşması halinde mükelleflerin indirimli oranlar yerine bu yüksek değerler üzerinden vergilendirileceği belirtildi.Tebliğle, 2027, 2028 ve 2029 yıllarında uygulanacak emlak vergisi artış oranları da düzenlendi. Buna göre, bu üç yıl boyunca emlak vergisi matrahları, takdir komisyonlarının belirlediği oranlara göre değil, yeniden değerleme oranı esas alınarak artırılacak. Öte yandan "2027, 2028 ve 2029 yıllarında uygulanacak matrah ve değerler, bir önceki yılda uygulanan matrah ve değerlerin aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle hesaplanacaktır" denildi. Ayrıca, bina veya arazinin mükellefinin değişmesi, yeni bina inşa edilmesi ya da değerlerde yüzde 25'i aşan artış veya azalış olması durumlarında takdir komisyonlarınca belirlenen değerlerin dikkate alınacağı bildirildi. Bu kapsamda, 2026 yılında uygulanacak değerlerin, 2025 yılına ait birim değerlerin iki katını aşamayacağı hükme bağlandı.