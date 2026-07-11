Çalışan anne ve babalara yeni kreş desteği! Bakan Göktaş duyurdu: Kamuda çocuk bakımevleri yaygınlaşıyor

0-6 YAŞ ÇOCUK BAKIMEVLERİ YAYGINLAŞACAK

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile önemli bir adım atıldığını ifade etti.

Göktaş, düzenlemenin kamu kurum ve kuruluşlarının personeline yönelik 0-6 yaş çocuk bakımevlerinin yaygınlaştırılmasını hedeflediğini vurguladı.