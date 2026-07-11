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Giriş Tarihi: 11.07.2026 13:55

Çalışan anne ve babalara yeni kreş desteği! Bakan Göktaş duyurdu: Kamuda çocuk bakımevleri yaygınlaşıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle kamu kurum ve kuruluşlarında 0-6 yaş çocuk bakımevlerinin yaygınlaştırılması için önemli bir adım atıldığını açıkladı.

DHA Ekonomi
Çalışan anne ve babalara yeni kreş desteği! Bakan Göktaş duyurdu: Kamuda çocuk bakımevleri yaygınlaşıyor
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin çocuklarına yönelik bakımevlerinin yaygınlaştırılmasını amaçlayan yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiğini duyurdu. Göktaş, düzenlemenin çalışan anne ve babalara destek sağlayacağını ve aile dostu çalışma hayatını güçlendireceğini belirtti.

0-6 YAŞ ÇOCUK BAKIMEVLERİ YAYGINLAŞACAK

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile önemli bir adım atıldığını ifade etti.

Göktaş, düzenlemenin kamu kurum ve kuruluşlarının personeline yönelik 0-6 yaş çocuk bakımevlerinin yaygınlaştırılmasını hedeflediğini vurguladı.

"ÇALIŞAN ANNE VE BABALARI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Göktaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğimizle, kamu kurum ve kuruluşlarının personeline yönelik 0-6 yaş çocuk bakımevlerinin yaygınlaştırılması için önemli bir adım daha attık."

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AİLE DOSTU ÇALIŞMA HAYATI VURGUSU

Düzenlemenin Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu doğrultusunda hayata geçirildiğini belirten Göktaş, çocuklara sunulan bakım ve eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmayı, çalışan anne ve babaları desteklemeyi ve aile dostu çalışma hayatını güçlendirmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Bakan Göktaş, yönetmeliğin çocuklara, ailelere ve Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni etti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#KAMU

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Çalışan anne ve babalara yeni kreş desteği! Bakan Göktaş duyurdu: Kamuda çocuk bakımevleri yaygınlaşıyor
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