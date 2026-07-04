Çalışanını koruyan patrona 51 milyar liralık dev destek! Bakan Işıkhan açıkladı: 2 bin kişi alınacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Karabük'te katıldığı programlarda istihdamı artırmaya ve mevcut istihdamı korumaya yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında Karabük'e 2 bin kişilik kontenjan ayrıldığını duyururken, imalat sektöründe istihdamını koruyan işletmelere yıl sonuna kadar toplam 51 milyar lira destek verileceğini açıkladı.
AK Parti Karabük İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek Karabük'ün üretim kültürüyle Türkiye'nin kalkınmasında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.
KARABÜK'E 2 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM DESTEĞİ
Karabük'e yönelik yeni istihdam müjdesini açıklayan Işıkhan, "İşgücü Uyum Programı kapsamında Karabük'ümüze 2 bin kontenjan ayırdık. Karabük'ümüze hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
Söz konusu kontenjanın kentte iş gücü piyasasına katkı sağlayacağını belirten Bakan Işıkhan, uygulamanın istihdamı artırmayı hedeflediğini vurguladı.
İSTİHDAMINI KORUYAN İŞLETMELERE 51 MİLYAR LİRA DESTEK
Karabük'te düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Çalışma Hayatı Buluşmaları" programında iş dünyası temsilcileriyle de bir araya gelen Işıkhan, istihdamı koruyan işletmelere yönelik destek programına ilişkin bilgiler verdi.
Bakan Işıkhan, 2026 yılında uygulamaya alınan "İmalat Sanayi için Kredi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı" kapsamında tekstil ve mobilya imalatı yapan işletmelerde çalışan sayısını koruyan işverenlere çalışan başına aylık 3 bin 500 lira destek sağlandığını belirtti. Ayrıca imalat sektöründe faaliyet gösteren diğer KOBİ'lere de 50 milyon liraya kadar kredi finansman desteği verildiğini ifade etti.
922 BİN ÇALIŞAN İÇİN 6,7 MİLYAR LİRA ÖDENDİ
Destek programının ilk sonuçlarını da paylaşan Işıkhan, "İmalat sektöründe çalışan 922 bin 537 sigortalı için nisan, mayıs ve haziran aylarında yaklaşık 6,7 milyar lira destek sağladık. Bu uygulamamızla istihdamını koruyan işletmelerimize yıl sonuna kadar toplam 51 milyar lira destek sağlayacağız." dedi.
TURİZM SEKTÖRÜ İÇİN DE HAZIRLIK TAMAMLANIYOR
İmalat sektörünün ardından turizm sektörünü de kapsayacak yeni bir destek mekanizması üzerinde çalışıldığını belirten Işıkhan, hazırlıkların son aşamaya geldiğini söyledi.
Bakan Işıkhan, "Benzer desteğin turizm sektörünü kapsaması amacıyla Bakanlık olarak hazırlık çalışmalarımızın sonuna geldik. Yakın zamanda kanun tasarımız Meclisimize ulaştırılacaktır." ifadelerini kullandı.
"KARABÜK EMEĞİN VE ÜRETİMİN ŞEHRİ"
Konuşmasında Karabük'ün sanayi geçmişine de dikkat çeken Işıkhan, "Karabük denildiğinde aklımıza emek, üretim ve alın teri geliyor. Bu şehir sadece demir çelik üretmedi, aynı zamanda Türkiye'nin kalkınmasına yön veren mühendisler, ustalar ve işçiler yetiştirdi. Karabük, güçlü üretim kültürüyle ülkemizin kalkınmasında önemli bir yere sahiptir." diye konuştu.
Bölgede yaşanan gelişmelere de değinen Işıkhan, Türkiye'nin istikrarını koruduğunu belirterek, üretim, yatırım ve istihdam odaklı politikaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.
Programların ardından Bakan Işıkhan, kamu ile özel sektör iş birliğini güçlendirmeye, çalışma hayatını destekleyen reformları hayata geçirmeye ve üretimin önündeki engelleri kaldırmaya devam edeceklerini söyledi.