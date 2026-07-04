Çalışanını koruyan patrona 51 milyar liralık dev destek! Bakan Işıkhan açıkladı: 2 bin kişi alınacak

"KARABÜK EMEĞİN VE ÜRETİMİN ŞEHRİ"

Konuşmasında Karabük'ün sanayi geçmişine de dikkat çeken Işıkhan, "Karabük denildiğinde aklımıza emek, üretim ve alın teri geliyor. Bu şehir sadece demir çelik üretmedi, aynı zamanda Türkiye'nin kalkınmasına yön veren mühendisler, ustalar ve işçiler yetiştirdi. Karabük, güçlü üretim kültürüyle ülkemizin kalkınmasında önemli bir yere sahiptir." diye konuştu.

Bölgede yaşanan gelişmelere de değinen Işıkhan, Türkiye'nin istikrarını koruduğunu belirterek, üretim, yatırım ve istihdam odaklı politikaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Programların ardından Bakan Işıkhan, kamu ile özel sektör iş birliğini güçlendirmeye, çalışma hayatını destekleyen reformları hayata geçirmeye ve üretimin önündeki engelleri kaldırmaya devam edeceklerini söyledi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör