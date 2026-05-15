Çalışma Bakanlığı’ndan Turkuvaz Medya’ya istihdam ödülü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla SGK'da "Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması" programı gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Turkuvaz Medya'yı 2025 yılında Türkiye genelinde "Haberleşme ve Yayıncılık Alanında En Çok İstihdam Sağlayan" kategorisinde ödüle layık buldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem ödülü Turkuvaz Medya adına SABAH muhabiri Önder Yılmaz'a verdi. Törende konuşan Bakan Işıkhan, bu yıl Sosyal Güvenlik Haftası'nın temasının "Kayıt dışılık ile mücadele", sloganının ise "Sigorta ile iş güvende, işçi güvende, gelecek güvende" olduğunu belirterek, sosyal güvenliğin güçlü bir devlet ile güçlü millet arasındaki en önemli güven köprüsü olduğunu söyledi. Sosyal güvenliği sadece bir ekonomi başlığı olarak da görmediklerini ifade eden Işıkhan, "Biz sosyal güvenliği aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi olarak değerlendiriyoruz. Çünkü güçlü sosyal güvenlik sistemi güçlü toplum, güçlü toplum ise güçlü devlettir" dedi.

2.2 MİLYON E-REÇETE

Sosyal güvenliğin sağlık güvencesi de olduğunu aktaran Işıkhan, şöyle devam etti: "MEDULA sistemimiz sayesinde günlük 2.5 milyon provizyon, 12 milyon tedavi işlemi, 2.2 milyon e-reçete işlemini kesintisiz bir şekilde gerçekleştirmekteyiz. Sadece 2025'te sağlık ödemeleri için 1 trilyon 353 milyar lirayı aşan ödeme yaptık."

17.7 MİLYON ALO 170 ÇAĞRISI

Bugün SGK'nın, e-Devlet üzerinde en çok kullanılan kamu kurumlarından birisi olduğu bilgisini veren Işıkhan, şunları kaydetti: "2025'te SGK uygulamaları e-Devlet'e toplam 1.5 milyardan fazla görüntü sağladı. Şu anda e-Devlet üzerinden 183 farklı uygulamayla vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. ALO 170 hattımıza yalnızca 2025'te 17.7 milyon çağrı geldi. Geçen yıl 647 milyonun üzerinde SMS bilgilendirmesi gerçekleştirdik. Şimdi ise yapay zeka destekli yeni sistemlerimizi devreye alıyoruz. Kayıp kaçakla mücadelede, sahte sigortalılık tespitinde, risk analizlerinde ve sağlık harcamalarının daha etkin yönetilmesinde yapay zeka tabanlı sistemleri kullanıyoruz."