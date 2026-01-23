Çalışma hayatı dijitalleşiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iş hayatında dijitalleşmenin her geçen gün arttığına dikkat çekerken, "Özellikle ofis ve büro işleri ile medya , yazılım ve finans gibi mesleklerde de yapay zekânın etkisi giderek artıyor" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışma Hayatında Dijital Dönüşüm" gündemiyle düzenlenen 14. Çalışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

170 MİLYON YENİ İŞ ORTAYA ÇIKACAK

Yılmaz burada yaptığı konuşmada, Dünya Ekonomik Forumu'nun son raporuna göre, 2030 yılına kadar dünya genelinde 170 milyon yeni iş imkânı ortaya çıkmasının öngörüldüğünü kaydetti. Yılmaz, Uluslararası Çalışma Örgütü ile Polonya Ulusal Araştırma Enstitüsü'nün ortak raporuna göre küresel istihdamın yüzde 25'inin üretken yapay zekâya maruz kalma potansiyeli taşıdığını, bu oranın yüksek gelirli ülkelerde yüzde 34'e kadar çıktığını söyledi.

SENDİKALARA ÇAĞRI

Çalışma Bakanı Işıkhan ise, "Dijital dönüşüm tek başına devletin sırtına yüklenecek bir süreç değil. Bu büyük yürüyüşün asıl yükünü hep birlikte omuzlayacağız. Sendikalarımız ise bu sürecin karşısında duran değil süreci destekleyen bir yerde durmalıdır. Dijitalleşmeyi iş güvenliği ve sosyal güvenlik gibi temel hakları zayıflatan bir tehdit gibi değil aksine daha nitelikli, esnek, sürdürülebilir işlerin oluşması için büyük bir fırsat olarak görmeliyiz" dedi.