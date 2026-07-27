Çalışma hayatı için müfredatta önemli yenilik! Bakanlık duyurdu: İş sağlığı ve güvenliği eğitimi geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş sağlığı ve güvenliği konularının eğitim müfredatına dahil edilmesi için harekete geçti. Çalışmaların Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürütüldüğü bildirildi.
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Vekili Erhan Taylan, Kırklareli'nde katıldığı programın ardından yaptığı açıklamada, ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünü yaygınlaştırmayı ve bu alanda kalıcı iyileşme sağlamayı amaçladıklarını söyledi.
Türkiye'nin büyüyen ve gelişen, iş yeri ve çalışan sayısının her geçen gün arttığı bir yapıya sahip olduğunu belirten Taylan, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü olarak kamu ve özel sektöre rehberlik ettiklerini ifade etti.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MÜFREDATA GİRECEK
İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların ve işverenlerin geleceğini koruyan sürdürülebilir bir yapıya dönüştürmeyi hedeflediklerini belirten Taylan, güvenlik kültürünün çocukluk döneminden itibaren kazandırılması için Milli Eğitim Bakanlığı ile çalıştıklarını söyledi.
Taylan, "Milli Eğitim Bakanlığı ile erken yaşta güvenlik kültürünün geliştirilmesi ve bu konuların müfredata girmesi için çalışmalarımız var. Bunlardan yakın dönemde sonuç almayı düşünüyoruz" diye konuştu.
Çalışmanın uzun vadede toplumun iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uyumunu da kolaylaştıracağını belirten Taylan, "Çocuklarımızın güvenlik kültürünü oluşturarak geleceğe yatırım yapıyor, ilerleyen süreçlerde toplumun mevzuata uyumunu kolaylaştırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
OKULLARA GÜVENLİK OYUN KUTULARI GÖNDERİLDİ
Erken yaşta güvenlik kültürünün oluşturulmasına önem verdiklerini vurgulayan Taylan, bu kapsamda okullarda çeşitli çalışmaların halihazırda yürütüldüğünü anlattı.
Okullara güvenlik oyun kutuları gönderdiklerini aktaran Taylan, güvenlik tırlarında da çocuklara yönelik bilgi yarışmaları ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlediklerini söyledi.
"30 YIL SONRASINA YATIRIM YAPIYORUZ"
Taylan, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin çalışmaların yalnızca bugünü değil, Türkiye'nin gelecek 30 yılını hedeflediğini belirtti.
Taylan, "İş güvenliği tırımızı okullara gönderdik. Burada bilgi yarışmaları düzenledik, çocukların oyunlar oynamalarını sağladık. Bunlar sahada yürüttüğümüz faaliyetler. Aynı zamanda çocukların eğitim ve öğretim süreçlerinde de bu konuların yer almasını, iş sağlığı ve güvenliğini erken yaşta öğrenmelerini amaçlıyoruz. Bu, ilerleyen dönemler için önemli" dedi.
Çalışmaların sonuçlarının uzun vadede görüleceğine işaret eden Taylan, "Bugünden yarına sonuç verecek bir yatırım değil ancak ülkemizin geleceğini düşündüğümüz için belki de şimdiden 30 yıl sonrasına yatırım yapıyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımız devam edecek" şeklinde konuştu.