Çalışma hayatı için müfredatta önemli yenilik! Bakanlık duyurdu: İş sağlığı ve güvenliği eğitimi geliyor

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MÜFREDATA GİRECEK

İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların ve işverenlerin geleceğini koruyan sürdürülebilir bir yapıya dönüştürmeyi hedeflediklerini belirten Taylan, güvenlik kültürünün çocukluk döneminden itibaren kazandırılması için Milli Eğitim Bakanlığı ile çalıştıklarını söyledi.

Taylan, "Milli Eğitim Bakanlığı ile erken yaşta güvenlik kültürünün geliştirilmesi ve bu konuların müfredata girmesi için çalışmalarımız var. Bunlardan yakın dönemde sonuç almayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Çalışmanın uzun vadede toplumun iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uyumunu da kolaylaştıracağını belirten Taylan, "Çocuklarımızın güvenlik kültürünü oluşturarak geleceğe yatırım yapıyor, ilerleyen süreçlerde toplumun mevzuata uyumunu kolaylaştırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.