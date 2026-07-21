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Giriş Tarihi: 21.07.2026 10:50 Son Güncelleme: 21.07.2026 10:53

e-Devlet'te en çok kullanılan uygulama SGK hizmetleri oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan "e-Devlet Kapısı'nın en çok kullanılan uygulamaları SGK hizmetleri oldu. Bu yılın ilk 6 ayında toplam 758 milyon 197 bin 688 tıklanma ile vatandaşlarımıza hızlı ve kesintisiz hizmet sağladık" dedi.

AA
e-Devlet’te en çok kullanılan uygulama SGK hizmetleri oldu
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) e-Devlet'teki hizmetlerinin yılın ilk 6 ayında 758 milyon 197 bin 688 kez ziyaret edildiğini ve en çok kullanılan uygulamalar olduğunu bildirdi.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, dijitalleşme sayesinde kapasitelerini güçlendirerek, vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmetler sunduklarını belirtti.

Bakan Işıkhan, "e-Devlet Kapısı'nın en çok kullanılan uygulamaları SGK hizmetleri oldu. 288 milyondan fazla tıklanma ile en fazla erişim sağlanan uygulama SGK Tescil ve Hizmet Dökümü. Bu yılın ilk 6 ayında toplam 758 milyon 197 bin 688 tıklanma ile vatandaşlarımıza hızlı ve kesintisiz hizmet sağladık." ifadelerini kullandı.

e-Devlet Kapısı'nda sunulan tüm kurum hizmetleri arasında SGK hizmetlerinin kullanım oranının yüzde 9,8 olduğunu bildiren Işıkhan, bu yılın ilk 6 ayında e-Devlet'teki en çok kullanılan hizmetler ve tıklanma sayılarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Ünvan Listesi - 288 milyon 340 bin 199

Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim? - 108 milyon 942 bin 202

4A Emekli Aylık Bilgisi - 33 milyon 913 bin 312

4A Emekli Aylık Ödeme Bilgileri - 27 milyon 574 bin 316

Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama - 19 milyon 927 bin 205"

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Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#SOSYAL GÜVENLİK KURUMU #VEDAT IŞIKHAN #E DEVLET KAPISI

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e-Devlet'te en çok kullanılan uygulama SGK hizmetleri oldu
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