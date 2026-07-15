Çalışmaya ve üretmeye devam

SERT BİR TOKAT YEDİLER

Anadolu Aslanları İş İnsanları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise 15 Temmuz'da tam bağımsız bir ülke yolunda hızla ilerleyen Türkiye'nin yolunun ve nefesinin kesilmek istendiğini belirterek, kalkışmanın Türkiye'nin bağımsızlığına, birliğine ve dirliğine yönelmiş en pervasız, alçakça ve kanlı saldırı olduğunu söyledi. Hain teşebbüsün ekonomi üzerinde ciddi olumsuz yansımalarının olduğunu dile getirerek, darbe girişiminin ülkenin sadece siyasi değil, ekonomik bağımsızlığını da hedef aldığını vurgulayan Aydın, milletin tokadının darbecilere hak ettikleri şekilde çok sert olduğunu kaydetti.

ROTAMIZI DEĞİŞTİRMEDİK

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ise hain darbe girişiminin sadece demokratik kurumları değil, ülkenin ekonomik istikrarını ve küresel pazarlardaki güvenilirliğini de hedef aldığını dile getirdi. Gültepe, "15 Temmuz gecesinin hemen ardından, 16 Temmuz sabahı fabrikalarının şalterini kaldıran, sevkiyatlarını durdurmayan ve uluslararası iş ortaklarına 'Türkiye'de üretim ve ticaret kesintisiz devam ediyor' mesajını veren Türk ihracatçısı, o kritik dönemeçte çok önemli bir sınav vermiştir" dedi. Gültepe, Türkiye'nin her türlü sarsıntıya karşı ne kadar dayanıklı bir altyapıya sahip olduğunu tüm dünyaya kanıtladığını aktardı.

İLK 16'YA GİRDİK

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de "Ekonomi ve ticari hayatımız, maalesef 15 Temmuz hain darbe girişiminden etkilendi ama darbecilerin ve destekçilerin beklemediği hız ve kararlılıkla iş dünyası toparlanmasını bildi" diye konuştu. Avdagiç, ayrıca, darbe girişiminden 10 yıl sonra Türkiye ekonomisinin dünya ekonomileri arasında hızla tırmanıp ilk 16 büyük ekonomi arasında yer aldığını hatırlattı.

GÜÇ VE İRADE

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise 15 Temmuz 2016 gecesi milletin, demokrasisine, milli iradesine, hukuk devletine ve ülkenin ortak geleceğine çok güçlü bir kararlılıkla sahip çıktığını söyledi. Bahçıvan, güçlü Türkiye'nin yolunun güçlü demokrasiden, güçlü kurumlardan, ortak akıldan, üretimden ve milletin geleceğine duyulan sarsılmaz inançtan geçmekte olduğunu dile getirdi.

DEVLETİN YANINDAYIZ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB ve Oda-Borsa Camiası olarak, her zaman demokrasinin, milletin ve devletin yanında olduklarını belirtti. Hisarcıklıoğlu, "Bugün de yine bizlere düşen en büyük görev; şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, demokrasimizi daha da güçlendirmektir. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için çok çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

DESTANSI DURUŞ

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu destansı duruşla demokrasisine, bağımsızlığına ve milli iradesine sahip çıkma kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiğini vurguladı. Ardıç, o gece ortaya konulan milli birlik ruhunun, demokrasiye sahip çıkma kararlılığıyla tüm milletler için ilham ve cesaret kaynağı olduğunu aktardı.