Camiden iş anonsu

"İş bulamıyorum, ucuz işgücü sığınmacılar nedeniyle iş alanları daraldı" iddialarına Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç'tan net yanıt geldi. Ardıç, "Camilerden anons yapıp asgari ücretin üzerinde ücretle personel arıyoruz ama çalışmaya gelen yok, eleman bulmakta güçlük çekiyoruz" dedi. ASO Hasan Altun Konağı'nda gazetecilerle sohbet toplantısında bir araya gelen Ardıç, her alanda çok sayıda ara elemana ihtiyaç duyduklarını söyledi. Ardıç, Ankara sanayisi olarak personel sıkıntısı çektiklerini belirterek, "Düşünün, Kazan'daki camiden personel aradığımıza dair anons yaptırıyoruz ama anonsa hiç kimse gelmiyor. Asgari ücretin üstünde ücret verdiğimiz halde yine de eleman bulmakta zorlanıyoruz. İş çok" diye konuştu.Ardıç, ülkedeki eğitim politikalarının mutlaka tekrar gözden geçirilmesinin önemine işaret ederek özellikle mesleki eğitime tekrar ağırlık verilmesi çağrısında bulundu. Kadın istihdamına da değinen Ardıç, OSB'lere kreş yaparak bu konuda oranı yükseltmeye çalıştıklarını söyledi. Kadınların iş hayatına katılamama sebeplerinden birinin de bakılması gereken yaşlılar olduğunu dile getiren Ardıç, bu konuda yeni bir proje geliştirdiklerini bildirdi.ARDIÇTürkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) açıkladığı, "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Araştırması"nı hatırlatarak, "Burada Ankara'dan maalesef sadece 48 firma var. Bunun da 8'i kamu firması. Sanayi şehri olduğumuzu söylüyoruz, ihracat hedefliyoruz ama limanımız yok. İşe 1-0 yenik başlıyoruz. Ankara gibi bir sanayi şehrinde konteyner parkı yok. Hükümetimiz kara yolu sorununu halletti, demir yolunu da iyileştirirse, demir yolu lojistiğini geliştirebilirsek Ankara ihracatta daha iyi yerlere gelebilir" şeklinde konuştu.