Canias ERP, Hyundai Motor Group’un çok ülkeli üretim genişlemesine güç katıyor

2025 yılında yaklaşık 2,75 trilyon dolar değere ulaşan otomotiv sektörü, köklü bir dönüşüm sürecinden geçiyor. KPMG'nin 25. Küresel Otomotiv Yönetici Araştırması'na göre sektör liderlerinin %36'sı, önlerindeki üç yıl içinde iş modellerinin ve operasyonlarının önemli ölçüde dönüşeceğini öngörüyor. Öne çıkan temel etkenler arasında üreticilerin %86'sının yapay zeka dahil yeni teknolojilere önemli yatırımlar yaptığını, %77'sinin ise stratejik ortaklıkları sürdürülebilir büyümenin merkezine yerleştirdiğini görüyoruz.

Hyundai Motor Group'un üretim süreçlerini Canias ERP ile dijitalleştirme konusunda IAS'ı seçmesi de IAS'ın bu konudaki tecrübesi ve yatırımlarından kaynaklanıyor.

PROJE KAPSAMI VE ZAMAN ÇİZELGESİ

Ortaklık, Nisan 2024'da imzalanan Proof of Concept (Müşteriye özgü demo) anlaşmasıyla geliştirme aşamasına geçti. Proje, Güney Kore operasyonel üs olarak belirlenip, IAS ile Hyundai Motor Group'un mobilite yazılım kolu olan Hyundai AutoEver arasında ortak bir çalışma olarak yapılandırıldı.

18 aylık uygulama süreci boyunca 100'den fazla sistem entegrasyonu gerçekleştirildi, IAS ekiplerince 100'den fazla uluslararası seyahat yapıldı ve 1.000'den fazla belge hazırlandı. Projenin temel hedefi, Hyundai Motor Group'un CKD (Completely Knock Down) araç üretim süreçlerini Canias ERP platformu üzerinde yeniden inşa etmekti.