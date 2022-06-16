Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, FED'in faiz kararını açıklaması ile birlikte araştırılmaya başlandı. Altın fiyatları güne yükseliş ile devam ederken, akşam saatlerinde gram altın fiyatı 1027 liranın üstünde yer alıyor. Yatırımcısından meraklısına pek çok kişi, güncel ve canlı altın fiyatları ile ilgili en güncel bilgileri, her zaman olduğu gibi sabah.com.tr'den takip ediyor. Özellikle, Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte hediyelik alışverişi için kuyumcular uğrak mekan halini alırken, altının gram fiyatı değer kazanması dolayısıyla yatırımların yönü de bu konuya kaydı. Peki, 16 Haziran Perşembe gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Altın düşer mi yükselir mi? İşte altın fiyatları güncel ve canlı takip ekranı

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI | ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ? (16 HAZİRAN)



Altının gram fiyatı bin liranın üstüne seyir ederken altın uzmanları yaşanan bu yükselişin, dünyada artan enflasyonist baskıları ve resesyon (Ekonomik durgunluk) endişelerinin yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, güvenli liman altın talebinin arttığını yorumladı.

Öte yandan FED'in faiz kararı da altın üzerinde yükselişin nedeni olarak gösteriliyor.

Peki, Gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu?

İşte güncel ve canlı altın fiyatları;