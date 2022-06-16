Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri CANLI ALTIN FİYATLARI | 16 Haziran 2022 Gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 16.6.2022 20:32 Son Güncelleme: 16.6.2022 20:32

CANLI ALTIN FİYATLARI | 16 Haziran 2022 Gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI | 16 Haziran 2022 Gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. İki gün boyunca süren toplantının ardından Haziran ayı FED faiz kararı geçtiğimiz akşam açıklandı. Kararın ardından, gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç tl soruları araştırılmaya başlandı. Altın fiyatları, FED'in faizde 75 baz puan artışa gitmesinin ardından yükselişe geçti. Gram altın fiyatı ise akşam saatlerinde 1027 lira civarından işlem görüyor. Peki, altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? Gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel ve canlı altın fiyatları;

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, FED'in faiz kararını açıklaması ile birlikte araştırılmaya başlandı. Altın fiyatları güne yükseliş ile devam ederken, akşam saatlerinde gram altın fiyatı 1027 liranın üstünde yer alıyor. Yatırımcısından meraklısına pek çok kişi, güncel ve canlı altın fiyatları ile ilgili en güncel bilgileri, her zaman olduğu gibi sabah.com.tr'den takip ediyor. Özellikle, Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte hediyelik alışverişi için kuyumcular uğrak mekan halini alırken, altının gram fiyatı değer kazanması dolayısıyla yatırımların yönü de bu konuya kaydı. Peki, 16 Haziran Perşembe gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Altın düşer mi yükselir mi? İşte altın fiyatları güncel ve canlı takip ekranı

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI | ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ? (16 HAZİRAN)

Altının gram fiyatı bin liranın üstüne seyir ederken altın uzmanları yaşanan bu yükselişin, dünyada artan enflasyonist baskıları ve resesyon (Ekonomik durgunluk) endişelerinin yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, güvenli liman altın talebinin arttığını yorumladı.

Öte yandan FED'in faiz kararı da altın üzerinde yükselişin nedeni olarak gösteriliyor.

Peki, Gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu?

İşte güncel ve canlı altın fiyatları;

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 922,55

SATIŞ: 959,14

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.726,00

SATIŞ: 6.873,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.738,00

SATIŞ: 6.840,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.604,00

SATIŞ: 6.699,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.302,00

SATIŞ: 3.362,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.654,00

SATIŞ: 1.680,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 1.016,50

SATIŞ: 1.016,74

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
CANLI ALTIN FİYATLARI | 16 Haziran 2022 Gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA