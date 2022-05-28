Cari açığın çözümü nükleerde

Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde düzenlenen 5. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde üç bakan yardımcısı Türkiye'nin yeni enerji haritasında önemli rol oynayacağının altını çizdi. SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Ekonomi Müdürü Dilek Güngör'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Türkiye'nin Enerji Dönüşüm Stratejisi" başlıklı oturuma katılan, zirvenin ana teması olan Dönüşüm 2.0 kavramının da fikir sahibi olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakat ve Paris İklim Anlaşması'nın önemine işaret etti. 2023'de sera gazı emisyonlarını 66 milyon ton azaltma hedefi bulunduğuna işaret eden Bayraktar, "Birçok sektörü kapsayan iddialı hedefle çalışmamız sürüyor" dedi.Nükleer enerjinin de önemli olduğunun altını çizen Bayraktar, "Eğer dünya iklim değişikliğiyle mücadelede ciddiyse, nükleer enerjide mutlaka daha fazla yer almak zorunda. Bizim Akkuyu'da nükleer enerji santrali inşaatımız sürüyor. İlk üniteyi önümüzdeki yıl devreye alacağız. Sahada 20 bin çalışan var" dedi. Bir diğer alanın da doğalgaz olduğuna söyleyen Bayraktar, "Hidrokarbonda deniz aramalarına yöneldik. Doğalgaz hem sanayimiz, hem meskenlerde kullanım için çok önemli. Türkiye, 60 milyar metreküplük gaz tüketimiyle Avrupa'da dördüncü konumda" dedi. Bayraktar, cari açık konusunun çözümü için de Türkiye'nin nükleerden kendi enerjisini üretmenin önemli olduğunu söyledi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ise enerji fiyatlarının dünyada da arttığının altını çizerek, Türkiye'nin 80 milyar TL gaz, 20 milyar TL elektrik, 65 milyar TL de akaryakıt olmak üzere toplam 165 milyarlık maliyeti vatandaşa yansıtmadığını vurguladı. EPDK'nın yeni düzenlemesiyle, daha önce sadece Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) santral kurabilen sanayicilerin artık buraların dışında da üretim yapabilmesinin önünün açılacağını dile getiren Tancan, "Düzenleme 15-20 gün içinde hayata geçecek" dedi. Tancan, elektrikli araçlarla şu ana kadar 4.000'e yakın kurulmuş şarj ağı noktası olduğunu vurguladı.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı da, maden arama ruhsatlarına yönelik bilgi kirliliği olduğunu belirterek, ormanlık, tarım alanlarında yüzde 63, hatta Kaz Dağları'nda yüzde 80 olarak iddia edilen rakamların gerçeği yansıtmadığının altını çizdi. Kalaycı, en yükseğinin yüzde 20'yi geçmediğini belirtti. Ormanların sadece binde 3'üne arama ruhsatı verildiğini söyleyen Kalaycı, "Çanakkale Boğazı, Asos, Ayvalık gibi yerlerde ruhsat verme işini sonlandırdık. Buralardan ruhsat alamazsınız. Türkiye'de bu konular maalesef çok spekülasyona açık" dedi. Dünya bor rezervinin yüzde 73'ünün Türkiye'de olduğunu söyleyen Kalaycı, şöyle konuştu: "Yılsonunda cevher, bor karbüre dönüşecek. Balıkesir Bandırma'da bor karbür fabrikası yıllık bin ton kapasiteli olarak üretime alınacak. Ferrobor üretilmesi için de Eti Maden sözleşmesini yaptı. Eti Maden bordan nitrür karbonat da üretti." Zeytinlikler ve termik santraller konusuna da değinen Kalaycı, "Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy'de 70 milyon ton kömür rezervi bulunuyor. Bir yönetmelik değişikliği yaptık. Mahkeme iptal etti. Orada kömür rezervi duruyor. O rezervi de bu santrallerin kullanmasını sağlamalıyız. Kanada'da milli parkta altın madeni var"dedi.Bulgaristan eski Çevre Bakanı, Avrupa İklim Vakfı Asil Üyesi, Avrupa Bina Performans Enstitüsü Başkanı Julian Popov, pandemi sonrası enerji sıkıntılarının oluştuğunu, sonra Rusya-Ukrayna savaşının başladığını hatırlatarak, Türkiye ve AB'nin birbirine ihtiyacı olduğuna dikkat çekti. Popov, "Enerji krizi ile Ukrayna'ya yapılan işgal ile başlayan süreçte Avrupa'ya yardım konusunda Türkiye harika bir rol oynayabilir" dedi.Zirvenin ana sponsorluğunu Koza Altın, THY ve Türk Telekom üstlendi. Akfen Yenilenebilir Enerji, EnerjiSA, EnerjiSA Üretim, Kalyon Enerji, Zorlu Enerji, Aydem Enerji ve Vakıf Leasing co-sponsorlar arasında yer aldı. Destek sponsorları ise Akenerji, AKSA, Biyodizel Sanayi Derneği, BP, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, EPİAŞ, Eren Enerji, Kargom Sende, Naturelgaz, Shell, Vakıf Katılım, TEDAŞ, TEİAŞ, EÜAŞ, Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Türkiye Petrolleri, BOTAŞ, BOTAŞ International, Eti Maden, TKİ, Türkiye Taş Kömürü Kurumu, Maden Tetkik ve Arama ile MAPEG oldu.