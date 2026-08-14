Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Cari açık 38.9 milyar dolara ulaştı
Giriş Tarihi: 14.08.2026

Cari açık 38.9 milyar dolara ulaştı

Cari açık 38.9 milyar dolara ulaştı
  • ABONE OL
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, haziranda cari işlemler hesabı 4 milyar 194 milyon dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 1 milyar 462 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 8 milyar 533 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış verilere göre, haziran ayında cari açık yaklaşık 38.9 milyar dolar oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, verilere ilişkin değerlendirmesinde, enerji ve emtia fiyatlarındaki yüksek seyrin cari denge üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti. Şimşek, buna karşın cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalmasını beklediklerini ifade etti. Şimşek, yıllıklandırılmış cari açığın haziran itibarıyla 38.9 milyar dolar olduğunu, ikinci çeyrekte cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2.3 seviyesinde gerçekleşeceğini öngördüklerini açıkladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da mal ve hizmet ihracatındaki dayanıklı görünümün desteğiyle, cari işlemler açığının milli gelire oranının tarihsel ortalamanın altında kalmayı sürdüreceğinin değerlendirildiğini bildirdi.

#ÖMER BOLAT #MEHMET ŞİMŞEK #ÖDEMELER DENGESİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Cari açık 38.9 milyar dolara ulaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA