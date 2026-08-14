Cari açık 38.9 milyar dolara ulaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi
istatistiklerini açıkladı. Buna göre, haziranda cari işlemler hesabı 4 milyar 194 milyon dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 1 milyar 462 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 8 milyar 533 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış verilere göre, haziran ayında cari açık yaklaşık 38.9 milyar dolar oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
, verilere ilişkin değerlendirmesinde, enerji ve emtia fiyatlarındaki yüksek seyrin cari denge üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti. Şimşek, buna karşın cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalmasını beklediklerini ifade etti. Şimşek, yıllıklandırılmış cari açığın haziran itibarıyla 38.9 milyar dolar olduğunu, ikinci çeyrekte cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2.3 seviyesinde gerçekleşeceğini öngördüklerini açıkladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat
da mal ve hizmet ihracatındaki dayanıklı görünümün desteğiyle, cari işlemler açığının milli gelire oranının tarihsel ortalamanın altında kalmayı sürdüreceğinin değerlendirildiğini bildirdi.