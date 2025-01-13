Cari açıkta iyileşme sürüyor

Cari işlemler hesabında 5 yıl sonra ilk kez görülen 5 ay art arda fazlanın ardından, kasımda verilen açık da piyasa beklentisinin altında kaldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, cari işlemler hesabı kasımda 2 milyar 871 milyon dolarla, piyasa beklentisi olan 3.35 milyar doların altında açık verdi. Cari denge haziran, temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında fazla vermişti.

ALTIN-ENERJİ HARİÇ FAZLA

2023'ün ilk 11 ayında 38 milyar 673 milyon dolar olan cari açık ise, 2024'ün aynı döneminde yüzde 85.5 azalarak 5 milyar 606 milyon dolara indi. 2023'ün kasım ayında 44.6 milyar dolar olan yıllık cari açık ise, 2024'ün aynı döneminde 7 milyar 372 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yıllık cari açık, 2023'ün mayıs ayında 55.6 milyar dolarla rekor kırarken, o tarihten bu yana yaşanan düşüş 48.2 milyar dolar oldu. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı son 12 ayda 54.4 milyar dolar fazla vererek yaklaşık 5 yılın en yüksek değerine ulaştı.

DIŞ AÇIK AZALIYOR

2024 Kasım ayında yıllık ihracat, yıllık bazda yüzde 2.3'lük artış ile 262.4 milyar dolara yükseldi. Aynı ayda yıllık ithalat ise yüzde 6.7'lik azalışla 340.9 milyar dolara geriledi.Yıllık dış ticaret açığı yüzde 27.8 azalarak 79.4 milyar dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 6.8 puan artarak yüzde 76.7'ye çıktı. 2023'ün mayıs ayında 122.2 milyar dolar olan yıllık dış ticaret açığı, 17 ayda 42.8 milyar dolar azaldı. Hizmet gelirleri de kasım ayında yıllık bazda 113.7 milyar dolar ile rekorunu yeniledi. Hizmet ihracatının içinde yer alan seyahat gelirleri ise 54.4 milyar dolara yükseldi.

REZERVLER ARTTI

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, kasımda 5 milyar 235 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 3 milyar 725 milyon dolar, taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de sırasıyla 1 milyar 338 milyon dolar ve 2 milyar 630 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kasımda doğrudan yatırımlar kaynaklı 582 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 1 milyar 229 milyon dolarlık net giriş oldu. Resmi rezervlerde bu ay 1 milyar 327 milyon dolar net artış kaydetti.

48.2 MİLYAR DOLAR AZALDI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yıllık cari açık Mayıs 2023'e göre 48.2 milyar dolar azaldı. Dış finansmana daha uygun koşullarla erişim arttı" dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, son 1.5 yılda reel sektör ve bankacılık sektörünün dış borç çevirme oranlarının sırasıyla yüzde 130 ve yüzde 150 seviyesinde gerçekleştiğini söyledi. Cari açığın sürdürülebilir seviyelere gerilemesinin, programın en önemli kazanımlarından biri olduğunu kaydeden Şimşek, "Cari açığın milli gelire oranının yüzde 1'in altında ve 2024 yılı hedefimizden çok daha olumlu gerçekleşmesini bekliyoruz. Avrupa Birliği'ndeki zayıf talep, artan petrol fiyatları, güçlenen ABD doları ve düşen euro/dolar paritesi cari dengeyi önümüzdeki dönemde olumsuz etkileyebilir" dedi.

TAHMİNLERİN ALTINDA GERİLEDİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, cari açığın uygulanan ekonomik programın çerçevesi ile uyumlu bir şekilde tahminlerin dahi altına gerilediğine dikkat çekerek, "Cari işlemler hesabındaki olumlu gelişmeler, ülkemizin risk priminin gerilemesine ve döviz rezervlerinin güçlenmesine oluklu katkılar veriyor. Ayrıca makroekonomik istikrarı güçlendirerek enflasyonun da düşürülmesi sürecini destekliyor. Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin uygulamadaki sonuçları ile cari işlemler açığında önemli bir gerileme kaydedildi" dedi.