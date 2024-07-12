Cari açıkta sert düşüş

Türkiye'nin cari dengesi mayısta 1.24 milyar dolarla beklentilerin altında açık verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı verilere göre yıllıklandırılmış cari açık, Mayıs 2023'e göre 31.8 milyar dolar azalarak 25.2 milyar dolar oldu. Nisanda bu rakam 31.7 milyar dolar düzeyindeydi.Geçen ay cari açık 5.29 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Geçen yılın mayıs ayında ise cari açık 7.8 milyar dolar olmuştu. Mayısta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 361 milyon dolar oldu. Portföy yatırımları 5.6 milyar doları buldu. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 529 milyon dolar net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 6.1 milyar dolar net alış yaptığı görüldü. Net hata noksan tarafında ise mayıs ayında beş aydır görülen çıkış ivmesi güçlü bir şekilde tersine döndü.