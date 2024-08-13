Cari denge 9 ay sonra fazla verdi

Para politikasındaki normalleşmeyle birlikte ekonomide dengelenme hedefiyle atılan adımlar cari işlemler hesabında arzulanan sonucu vermeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından dün açıklanan verilere göre, cari işlemler hesabı haziranda 407 milyon dolarla, piyasa beklentisi olan 250 milyon doların üzerinde fazla verdi. Cari işlemler hesabı en son Eylül 2023'te fazla vermişti.Haziran 2023'te 53.6 milyar dolar olan yıllıklandırılmış cari denge, bu yılın aynı ayında 24.8 milyar dolara geriledi. Geçen yılın ilk yarısında 36.7 milyar dolar olan cari açık, bu yılın aynı döneminde yüzde 55 azalarak 16.5 milyar dolara indi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, haziranda 4 milyar 139 milyon dolar oldu. Haziranda doğrudan yatırımlar kaynaklı 447 milyon dolar, portföy yatırımlarında 591 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasalarında 1 milyar 367 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetlerinde 688 milyon dolarlık net alış gerçekleşti. Resmi rezervlerde haziranda 1 milyar 242 milyon dolarlık net artış oldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, cari işlemler açığının ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 55 azalış kaydettiğini bildirerek, "Zirve noktası olan Mayıs 2023'te 57 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, sonraki aylarda 32.2 milyar dolar azalarak, haziran itibarıyla 24.8 milyar dolara gerilemiştir" dedi. Bolat, temmuz ayı yıllıklandırılmış cari işlemler açığının 20 milyar doların altına gerileyerek önemli bir iyileşme kaydetmesini öngördüklerini kaydetti.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, aylık cari dengenin fazla verdiği belirterek, "İkinci çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranının yüzde 2.2'ye, üçüncü çeyrekte ise yüzde 2'nin altına gerilemesini bekliyoruz" dedi. Şimşek, programın dengelenme ve dezenflasyondaki olumlu sonuçlarının yanı sıra işgücü piyasasındaki kısa vadeli olumsuz etkilerini gördüklerini belirterek, "Bu yıl OVP'den (Orta Vadeli Program) daha düşük ve tek haneli işsizlik oranı öngörüyoruz" diye konuştu.