Cari denge temmuzda fazla verdi

Türkiye ekonomisi temmuz ayında 36 milyon dolarlık cari fazla verdi. Cari işlemler hesabı, en son Ekim 2025 döneminde 477 milyon dolar fazla vermişti. Altın ve enerji hariç cari fazla 4.97 milyar dolara ulaşırken, yıllıklandırılmış cari açık 40.7 milyar dolar oldu. Açığın finansmanında krediler ve portföy yatırımları öne çıktı. Temmuz ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 514 milyon dolar olarak kaydedildi. Portföy yatırımları 5.8 milyar dolar tutarında net giriş kaydetti. Yurtdışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1.7 milyar dolar ve 2 milyar dolar net kullanım gerçekleştirmişken, Genel Hükümet 130 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde bu ay 14.3 milyar dolar net artış oldu. Net hata noksan kalemi temmuzda 620 milyon dolar fazla, ocak-temmuzda 14.4 milyar dolar açık verdi.

İHRACATÇILARA DESTEĞE DEVAM

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NSosyal hesabından açıklamada ihracatçıların rekabet gücünü artıracak adımlar atmaya, yüksek teknolojili ve katma değerli üretimi güçlendirecek yapısal dönüşüm politikalarını sürdürmeye devam edeceklerini bildirdi.



KADEMELİ OLARAK AZALACAK

TİCARET Bakanı Ömer Bolat da Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında, cari işlemler açığının kademeli olarak azaltılmasının hedeflendiğini belirterek, "İhracattaki artışın sürmesi ile turizm ve seyahat gelirlerindeki yükselişin cari dengedeki iyileşmeyi desteklemesi bekleniyor" dedi. Bolat, fiyatlardaki artan oynaklığın, cari işlemler açığı üzerindeki yukarı yönlü risklerin sürdüğüne işaret ettiğini aktardı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör