CarrefourSA 200’üncü bayisini açtı

Carrefoursa, esnaf ve girişimciyi desteklemek amacıyla 2020'de hayata geçirdiği bayilik modelinde 200'üncü bayisini İzmir'de açtı. Şirket, bu yıl sonuna kadar 400, 3 yılda bin bayiye ulaşmayı planlıyor. CarrefourSA İcra Kurulu Üyesi Bulut Batum, Türkiye'de 45 ilde 900 mağazayla hizmet verdiklerini, bunun 200'ünün ise bayilik modeliyle açılan mağazalar olduğunu söyledi. Batum, "Türkiye'de yüzde 35-40 civarında olan organize gıda perakendesinin payı Avrupa'da yüzde 90'lara ulaşıyor. Bu yüzden biz de Türkiye büyürken esnafımızı ve girişimcilerimizi kazanmak adına bayilik sistemimizi hayata geçirdik. Bu sistemle küçük ve orta ölçekte esnafa ve girişimciye CarrefourSA güvencesiyle ticaret yapma imkânı sunuyoruz. İzmir'de açılışını gerçekleştirdiğimiz 200. bayi sistemimizdeki en büyük bayi mağazası olmasının yanı sıra 2023 içerisinde güneş paneli kullanımı ile kendi enerjisini de üretebilir hale gelecek" dedi. Bayilik sistemlerinin geleneksel esnafların yanı sıra 2. nesil yönetimi ve genç girişimcilerin de dikkatini çektiğini anlatan Batum, "Biz CarrefourSA olarak bayilik sisteminde herhangi bir ücret almazken, sadece tabela bayiliği de vermiyoruz. Bayimizin yaptığı yatırımın 2 yıl gibi bir geri dönüş süresi var. Şu ana kadar 200 bayimizden hiçbiri sistemden çıkmadığı gibi herkes ikinciyi açmak için daha fazla çaba gösteriyor" dedi.Batum, "Bunu yaparken, kadın çalışan oranı yüzde 40 olan bir şirket olarak bayilik sistemi içinde de kadın girişimcilerin artması için desteklerimiz devam ediyor. Şu anda 200 bayimizin 25'i, 30'u kadın girişimcilerin yönetiminde. Bazı bölgelerimizde yer alan bayilerimizde ise tüm çalışma ekibi kadınlardan oluşuyor" diye konuştu.Geçtiğimiz günlerde CarrefourSA enflasyonla mücadele kapsamında fiyat sabitleme ve indirim kampanyası başlatmıştı. Batum, "Bu kampanya mağazalara ekstra bir hareketlilik katacaktır. Bunun etkisini ocak sonu gibi ölçümleyebiliriz" diye konuştu.