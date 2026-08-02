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Giriş Tarihi: 2.08.2026

CarrefourSA’nın devri tamamlandı

CarrefourSA’nın devri tamamlandı
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CarrefourSA hisselerinin yüzde 89.28'inin Aydın Grup bünyesindeki Yeni Mağazacılık'a devri tüm yasal onayların ardından resmen tamamlandı. Devirle birlikte Aydın Grup bünyesindeki Yeni Mağazacılık şemsiyesi altında yer alan perakende devleri CarrefourSA ve A101, faaliyetlerini farklı yönetim yapıları altında, ayrı segmentlerde ve kendi marka kimliklerini koruyarak bağımsız şekilde sürdürecek. CarrefourSA, uzun yıllara dayanan perakende deneyimini yeni sahiplerinin mali gücüyle birleştirerek büyüme odaklı bir döneme giriyor. Bu yeni döneme CarrefourSA Üst Yöneticisi (CEO) Hatice Evren liderlik edecek. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#A101

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CarrefourSA’nın devri tamamlandı
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