Çay bardağını sert koydu diye işten atıldı! Çalışanlar için dikkat çeken emsal karar

"BARDAĞI MASAYA SERT KOYMASI FESİH İÇİN YETERLİ DEĞİL"

Mahkeme kararında, diğer olayda işçinin çay servisi sırasında bardağı masaya sert bıraktığı, boş bardağı sürükleyerek aldığı ve bazı içecekleri ulaşılması zor yerlere koyduğunun iddia edildiği aktarıldı.

Ancak dosyada işçinin hakaret ettiğine veya fiziki müdahalede bulunduğuna ilişkin herhangi bir delil bulunmadığına dikkat çekildi.

Kararda, işçi ile yaşanan sözlü tartışmanın tek başına geçerli fesih nedeni oluşturmayacağı vurgulandı.

"ÖNCE UYARI VERİLEBİLİRDİ"

Bölge Adliye Mahkemesi, işverenin işçiye yazılı uyarı veya disiplin cezası vermek yerine doğrudan iş akdini feshetmesini "feshin son çare olması" ilkesine aykırı buldu.

Kararda ayrıca işçinin çalışma süresi boyunca hakkında herhangi bir tutanak veya yazılı uyarı bulunmadığına dikkat çekilerek, yalnızca işveren tanıklarının soyut beyanlarına dayanılarak yapılan feshin hukuka uygun olmadığı belirtildi.

İŞE İADESİNE HÜKMEDİLDİ

BAM, işçinin istinaf başvurusunu kabul ederek İş Mahkemesi'nin kararını kaldırdı.

Mahkeme, iş sözleşmesinin geçersiz nedenle feshedildiğine hükmederek garsonun işe iadesine karar verdi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör