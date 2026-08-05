Çay bardağını sert koydu diye işten atıldı! Çalışanlar için dikkat çeken emsal karar

Tam 10 yıldır aynı restoranda garson olarak çalışan işçi, iş sözleşmesinin haklı ya da geçerli bir neden olmadan feshedildiğini ileri sürerek İş Mahkemesi'nde işe iade davası açtı. İşveren ise işçinin davranışlarının fesih için yeterli olduğunu savunarak davanın reddini istedi.
İLK DERECE MAHKEMESİ DAVAYI REDDETTİ
Davaya bakan İş Mahkemesi, işvereni haklı bularak davanın reddine karar verdi.
Kararın ardından işçinin avukatı dosyayı istinafa taşıdı.
BAM: HER TARTIŞMA İŞTEN ÇIKARMA GEREKÇESİ OLAMAZ
Dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi, işverenin fesih gerekçelerini yeterli bulmadı.
Kararda, işçinin yaklaşık 10 yıllık çalışma süresi boyunca hakkında yalnızca iki olaya ilişkin şikâyet ve savunma dilekçesi bulunduğu belirtildi.
Bu olaylardan birinin çöplerin toplandığı sırada yaşandığı, hak düşürücü ve makul sürelerin geçtiği için feshe dayanak yapılamayacağı ifade edildi.
"BARDAĞI MASAYA SERT KOYMASI FESİH İÇİN YETERLİ DEĞİL"
Mahkeme kararında, diğer olayda işçinin çay servisi sırasında bardağı masaya sert bıraktığı, boş bardağı sürükleyerek aldığı ve bazı içecekleri ulaşılması zor yerlere koyduğunun iddia edildiği aktarıldı.
Ancak dosyada işçinin hakaret ettiğine veya fiziki müdahalede bulunduğuna ilişkin herhangi bir delil bulunmadığına dikkat çekildi.
Kararda, işçi ile yaşanan sözlü tartışmanın tek başına geçerli fesih nedeni oluşturmayacağı vurgulandı.
"ÖNCE UYARI VERİLEBİLİRDİ"
Bölge Adliye Mahkemesi, işverenin işçiye yazılı uyarı veya disiplin cezası vermek yerine doğrudan iş akdini feshetmesini "feshin son çare olması" ilkesine aykırı buldu.
Kararda ayrıca işçinin çalışma süresi boyunca hakkında herhangi bir tutanak veya yazılı uyarı bulunmadığına dikkat çekilerek, yalnızca işveren tanıklarının soyut beyanlarına dayanılarak yapılan feshin hukuka uygun olmadığı belirtildi.
İŞE İADESİNE HÜKMEDİLDİ
BAM, işçinin istinaf başvurusunu kabul ederek İş Mahkemesi'nin kararını kaldırdı.
Mahkeme, iş sözleşmesinin geçersiz nedenle feshedildiğine hükmederek garsonun işe iadesine karar verdi.