20 milyar TL ile ihaleyi kazandılar: Çayırhan’a en yüksek teklif Akçadağ’dan

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali ve maden sahalarının işletmesi yapılan ihaleyle 20 milyar TL karşılığında Akçadağ şirketine devredildi. Şirket 2059 yılına kadar maden sahasını işletecek. Çayırhan bölgesinde bulunan termik santral ve maden sahalarının özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri dün Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmazer'in başkanlığında gerçekleştirdi. Toplam 5 kapalı teklifin sunulduğu ihalede Okyanus Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi, Aslan Yapı ve Thirty Five Ortak Girişim Grubu, DSM Teknik Madencilik Kimyevi Ürünler ve İnşaat Anonim Şirketi, Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi ile Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi yer aldı. İhalede teklifler ilk turda elemesiz olarak gerçekleşti ve kapalı zarflar içerisinde verildi. Kapalı olarak gerçekleştirilen ilk tur tekliflerinde en yüksek rakam 13 milyar 50 milyon lira oldu. Elemeli olarak gerçekleştirilen ikinci turda ise şirketler tekliflerini 13 milyar 50 milyon liradan başlattı. Bu turda en düşük teklifi veren DSM Teknik Madencilik Kimyevi Ürünler ve İnşaat Anonim Şirketi ihaleden elendi.

2059'A KADAR İŞLETECEK

İhaleden sırasıyla Çelikler, Okyanus, Aslan Yapı ve Thirty Five Ortak Girişim Grubu çekilirken, 17 turun ardından Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi 20 milyar lira karşılığında açık arttırmanın kazananı oldu. Şirket 2059 yılına kadar maden sahasını işletecek. İhalede istihdam şartı da yer alırken, buna göre santralde 5 yıl boyunca asgari 2 bin 50 personel çalıştırma zorunluluğu bulunacak. Peşin fiyat esasına göre yapılan ihalede peşin fiyatına vadeli ödeme söz konusu olmayacak. Vadeli ödeme yapmak isteyen yatırımcılar ihale bedelinin yüzde 20'sini peşin ödemek kaydıyla 72 ay vadeli ödeme yapabilecek. Vadeye bırakılan tutar için ise TÜFE-Yİ-ÜFE yıllık değişim oranlarının ortalaması esas alınarak vade farkı tahsil edilecek. İhalede devletin herhangi bir elektrik alım garantisi bulunmuyor.

'MESAİ ARKADAŞLARIMIZIN İSTİHDAMI SÜRECEK'

ÖİB'nin açıklamasına göre, 620 MW kurulu güce sahip santralin çevresindeki sahalarda santrala en az 20 yıl yetecek kömür bulunuyor. Santral, 915 bin kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabiliyor. Akçadağ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Akçadağ, ihale sonrasında yaptığı açıklamada, işçi ve emekçinin mutlu olacağı bir süreç olacağını belirterek, "Oradaki mesai arkadaşlarımızın tamamının istihdamına devam edeceğiz, hatta sayıyı artıracağız" dedi.