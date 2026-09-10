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Giriş Tarihi: 10.09.2026 18:36 Son Güncelleme: 10.09.2026 18:52

Çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatı belirlendi!

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatlarını kalite sınıfına göre belirledi. Alımların ise 15 Eylül 2026 tarihinden itibaren başlayacağı bildirildi.

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DHA Ekonomi
Çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatı belirlendi!
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, üretiminde ve ihracatında dünya lideri olunan çekirdeksiz kuru üzümün, tarım sektörü ve ihracat gelirleri açısından stratejik öneme sahip olduğu belirtildi. Hasat döneminde piyasa fiyatlarının düşmesinin önlenmesi, piyasalarda istikrarın sağlanması ve üreticilerin korunması amacıyla müdahale alımı yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

ALIMLAR 15 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Bu kapsamda, Bandırmalı çekirdeksiz kuru üzümde 10 numara kalite için kilogram başına 100 lira, 9 numara için 95 lira, 8 numara için 90 lira, 7 numara için ise 85 lira alım fiyatı uygulanacağı kaydedildi. Üzüm alımlarına ilişkin teknik altyapı, depolama kapasitesi, personel planlaması ve finansman hazırlıklarının tamamladığı ve alımların 15 Eylül 2026 tarihinden itibaren başlayacağı bildirildi.

#TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

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Çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatı belirlendi!
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