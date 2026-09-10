Çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatı belirlendi!

ALIMLAR 15 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Bu kapsamda, Bandırmalı çekirdeksiz kuru üzümde 10 numara kalite için kilogram başına 100 lira, 9 numara için 95 lira, 8 numara için 90 lira, 7 numara için ise 85 lira alım fiyatı uygulanacağı kaydedildi. Üzüm alımlarına ilişkin teknik altyapı, depolama kapasitesi, personel planlaması ve finansman hazırlıklarının tamamladığı ve alımların 15 Eylül 2026 tarihinden itibaren başlayacağı bildirildi.