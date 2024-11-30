Çelebi’den Afrika’da THY ile işbirliği

ÇELEBİ Havacılık, Türk Hava Yollarıyla (THY) yaptığı yeni ortaklıkla küresel hizmetlerini genişletti. Şirketten yapılan açıklamaya göre Çelebi Havacılık, 1 Aralık itibarıyla Tanzanya'nın Dar Es Salaam şehrindeki Julius Nyerere Uluslararası Havalimanı'nda THY'nin haftalık 9 uçuşuna yer hizmetleri ve yolcu hizmetleri sağlayacak. Hizmet kalitesi ve operasyonel mükemmelliğe olan bağlılığıyla tanınan Çelebi Havacılık'ın Tanzanya'daki genişlemesi, şirketin EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesindeki genişleme hedeflerine katkıda bulunuyor. Çelebi Havacılık Grup Üst Yöneticisi (CEO) Dave Dorner, THY ile ortaklıklarını Dar Es Salaam'da başlatmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.